Basın Günü resepsiyonu düzenlendi

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) tarafından 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda, “Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri” ile “Hizmet Onur Ödülleri” de sahiplerini buldu.Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Kıbrıs’ta bir Kıbrıslı Türk tarafından çıkarılan ilk Türkçe gazete Saded’in anısına kutlanan 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Kompleksi’nde dün akşam resepsiyon düzenledi. Resepsiyonda, “Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri” ile “Hizmet Onur Ödülleri” de verildi.11 Temmuz Basın Günü resepsiyonuna Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakanlar ile milletvekilleri ve basın çalışanları katıldı. Resepsiyonda, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, CTP Başkanı Tufan Erhürman, Hükümet adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ve KTGB Başkanı Emin Akkor konuştu.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Basın Günü resepsiyonunda yaptığı konuşmada, 134 yıl önce Kıbrıs Türk basınının ilk gazetesi Saded’in yayınlandığını anımsatarak, yıllar içinde teknolojinin gelişmesinin basına etkilerinden bahsetti ve günümüzde gazeteler dışında haber portallarının bulunduğunu anlattı. Gazete tirajlarının geçmişe kıyasla gerilediğini belirten Tatar, bunu teknolojinin gelişmesine bağladı.Kıbrıs Türk basının özgür ve herkesin düşüncesini serbestçe ifade ettiği bir noktaya geldiğini söyleyen Tatar, basın kuruluşlarında maaş ve haklar konusunda istenilen noktada olunmadığını da belirtti.Kıbrıs Türk halkının kendi demokrasisi içerisinde yasal düzenlemeleri ile herkese ifade özgülüğü hakkını verdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde herkes dilediği gibi yazabiliyor, ifade edebiliyor. Yazılanlar bütün dünyaya iletilebiliyor. Şu andaki bu ifade özgürlüğü kanaatimce hiç kimsenin tahmin edemediği bir noktaya gelmiştir” dedi.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ifade özgürlüğünde büyük başarıları olduğunu anlatan Tatar, “Bu ülkedeki ifade özgürlüğü birçok ülkede yoktur. Hatta öyle olaylar ile karşı karşıya kalıyoruz ki ifade özgürlüğü kisvesi altında onur kırıcı, hakarete varan saldırılar ve insanları küçük düşürücü yorumlar yapılabiliyor. İfade özgürlüğü güzel ama her şeyin bir haddi var, her şeyin bir prensibi var, ilkesi var ve mesleki kurallar var” diyerek, herkesi meslek kurallarına uymaya çağırdı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, basında da bazı düzenlemelerin gerektiğinin altını çizdi.Konuşmasında toplum lideri Dr. Fazıl Küçük’ü de anan Tatar, Küçük’ün Halkın Sesi Gazetesi’ni kurduğunu, yıllarca topluma yön verdiğini ve her zaman basın ahlak ve ilkelerine uyarak kaleminin gücünü kullandığını vurguladı.Basının esas kaynağının dünyanın her yerinde olduğu gibi reklam ve sponsorluk olduğunu da belirten Tatar, konuşmasını bazı “duayen” gazetecileri selamlayıp anarak, ödül alanları tebrik ederek ve tüm basın emekçilerinin gününü kutlayarak son verdi.CTP Başkanı Tufan Erhürman, Basın Günü’nü kutlayarak başladığı konuşmasında, basın özgürlüğü kavramına vurgu yaptı.Basının, kuvvetler ayrılığı çerçevesinde yasama, yürütme ve yargı ile birlikte dördüncü güç olarak anıldığını ve hem hukuk devleti hem de demokrasi açısından önemini anımsatan Erhürman, “Devlet basına müdahale etmesin, sansür uygulamasın, sansürcü yasalar çıkarmasın bu basın özgürlüğü açısından yeterlidir diye düşünüldü. Oysa günümüzde başka bir takım sorunlarla da basın ve basın emekçileri karşı karşıya” diyerek, basının ve basın emekçilerinin var olabilmesi için devletin ciddi desteğine ihtiyaç olduğunu vurguladı. Basının ülkenin “özel koşulları” nedeniyle reklam almakta, uyduya çıkmakta, insanlara ulaşmakta güçlükler yaşadığını anlatan Erhürman, “Bunlar yetmezmiş gibi bir de tarihte kalması gerektiği şekilde basının yönetenler tarafından müdahalelere de maruz bırakıldığını görüyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde sadece basın emekçilerinin değil, halkın haber alma özgürlüğü açısından halkın da özgürlüğü olan basın özgürlüğü konusunda hep birlikte dayanışma içerisinde daha yoğun bir çalışma çerçevesi çizmemiz gerektiği ortada” diye konuştu.Erhürman, basına müdahale edilmemesinin, kalemin, sözün ve aklın özgürlüğünün savunulmasının önemini yineleyerek, “Bu çerçevede basın özgürlüğü sadece sizlerin değil hepimizin, tüm Kıbrıs Türk halkının özgürlüğüdür” dedi.Resepsiyonda hükümet adına konuşma yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, basına verilen desteklerden bahsetti. 100 kadar basın çalışanına sosyal haklara ilişkin destek verildiğini belirten Taçoy, “Gönül ister ki 100 değil, çok daha fazlası olsun ve birçok basıncımız özgürce sesini her yere duyurabilsin” dedi.Basının sesini özgürce daha güçlü şekilde duyurması ve basına sağlanan desteklerin nasıl artırılabileceğini ele almak üzere bir çalıştay düzenlemeyi arzuladığını aktaran Taçoy, basının herhangi bir yönetsel durumdan etkilenmeden özgürce yayın yapmasını diledi. Taçoy, basın gününü kutlayarak sözlerine son verdi.KTGB Başkanı Emin Akkor ise sözlerine, geceye katılanlara teşekkür ederek başladı. Ülkede Kıbrıslı Türklerin gazetecilik faaliyetlerine başlamasının yıldönümünün Basın Günü olarak kutlandığını anımsatan Akkor, mesleki dayanışmayı üst düzeye çıkararak, sorunlara çözüm üretme gayretlerinin devam ettiğini söyledi ve Kıbrıs Türk medyası için zor bir süreç yaşandığına dikkati çekti.Medya organlarının yaşadığı ekonomik sorunların basın emekçilerinin yaşam düzeyini gerilettiğini vurgulayan Akkor, “Özel sektörde çalışan gazetecilerin maalesef tamamına yakını asgari ücretle yaşamlarını devam ettirmek zorunda kalıyorlar. Her geçen gün yetişmiş kaliteli gazeteciler meslekten kopup başka sektörlerde çalışmayı tercih ediyor” dedi.Konuşmasında, 6 Şubat’ta Türkiye’de yaşanan depreme de değinen Akkor, şöyle konuştu:“Yılın en acı deneyimini 6 Şubat depremiyle birlikte yaşadık. Böyle bir ortamda gazetecilik yapmak tüm meslektaşlarım için çok zor olmuştur. Ne kadar empati yapsak da yakınları enkaz altında kalan ailelerin acılarını anlayamazdık ama yine de gazeteciler bu süreçte sorumluluk bilinciyle görevlerini ifa etme gayretinde olmuşlardır. Deprem bölgelerine giden ve cenaze haberlerini takip edip deprem haberleriyle ilgilenme durumunda kaldığı çok sayıda arkadaşlarımız için psikiyatri ve psikolojik destek vermeye çalıştığımız bu dönemin olumsuz izlerini halen taşıyoruz. İsias mücadelesine desteğimizin davam edeceğini ve bu yoldaki mücadelede var olmaya devam edeceğimiz için bu yıl başarı ödüllerinde bir kategori oluşturduk.”Akkor, tüm olumsuzluklara rağmen, Birlik olarak bu yıl Türkiye Cumhuriyeti, ABD ve İsveç destekli üç projeyi başarıyla uyguladıklarını da aktardı.Birliğin projelerinden de bahseden Akkor, “Ülkemizde etik değerler ve yasalara saygılı yayıncılık yapan gerçek gazetecilerle, ahlaki değerlerden yoksun ve gazetecilik değerleri taşımayanların yaptığı yayıncılıkla ilgili farkındalığı artırmak ve yalan haberle mücadeleyi somutlaştırmak için de projeler hazırladık. Toplumda medya okuryazarlığının geliştirilmesi ve doğrulama mekanizmalarının kurulmasıyla ilgili çalışmalar maalesef bizim bütçemizle tamamlayabileceğimiz projeler değildir. Ancak bu yönde destek alabileceğimiz uluslararası, hatta olursa ulusal destek programlarını takip ediyoruz” diye konuştu.İfade özgürlüğünün korunması ve geliştirilmesinin vazgeçilmezleri olduğunu ve bunu her platformda hatırlattıklarını vurgulayan Emin Akkor, “İfade özgürlüğü mücadelemiz devam etmiştir. Gazetecilerin bu yönde karşılaştığı engellere yenilerinin eklendiği bir dönemdeyiz. Yeniden vurgulamak isterim ki, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği için basın özgürlüğü hayatın özgürlüğüdür ve ifade özgürlüğümüze asla dokundurtmayız. Acısı ve tatlısıyla geçirilen bir yılın ardından yine bir basın gününde sizlerle birlikte olmaktan duyduğumuz memnuniyeti tekrarlamak ister ve teşekkürlerimi sunarım” diyerek konuşmasını tamamladı.Konuşmaların ardından ödüller verildi. KTGB Ödül Komitesi'nin, yapılan müracaatlar ve mevcut yönetmenlik kapsamındaki değerlendirmeleri sonucunda ödül alanlar şu şekilde belirlendi:“İSİAS süreci ile ilgili ‘Şampiyon Melekler Özel Ödülü’ için tüm süreci yakından takip etmesi nedeniyle Yenidüzen Gazetesi; İsias aileleri röportajlarından dolayı Gıynık Gazetesi’nden Devrim Demir ve ‘Tarifsiz Acı’ fotoğrafı ile Bağımsız Medya’dan Doğan Samer.Medyada Hakan Çakmak Kültür Sanat Ödülü: Serkan SoyalanÖzel Ödüller: BRT’de uzun yıllardır süren Çiftçinin Saati programı nedeniyle Sözal Gürçınar. Etkili yayınları nedeniyle Bugün Kıbrıs, Çağan Balcan, Burak Şentürk ve haber spikeri Narin Şahin.Fotoğraf dalında TAK’tan Hüseyin Sayıl; röportaj dalında TAK’tan Rahme Çiftçioğlu; web haber video dalında ‘Nasıl Başardılar’ programı ile Haber Kıbrıs’tan Selda İçer; spor röportajında Yenidüzen’den Hüseyin Özbarışçı; ‘Geleceğin Kramponları’ yazısı ile ve süreli köşe yazılarında Yenidüzen’den Cenk Mutluyakalı; televizyon haberi dalında Mersinlik orman yangını yayını nedeniyle BRT’den Aydan Aslan; TV haber programında Genç TV’den Mustafa Alkan; TV spor programında drift yarışıyla İrfan Gelengül; eğitim-kültür dalında motosiklet kültürüne katkısından dolayı Motosiklet Kulübü programı ile BRT’den Levent Kutay, röportaj dalında BRT’de yayınlanan ‘Sessiz Dostlar’ programında Merkezi Cezaevi’nde yaptığı röportaj nedeni ile Mustafa Sarpten.Genç Yetenek Özel Ödülü Yenidüzen’den Ertuğrul Senova ve Kanal T’den Rabia Çolak; Barış Gazeteciliği Özel Ödülü yorumları ile Kıbrıs Postası’ndan Ulaş Barış ve Kıbrıs’ta gazetecilere yönelik iki toplumlu etkinliklere verdiği destekten dolayı İsveç’in Fojo Medya Enstitüsü."Bu yılki 11 Temmuz resepsiyonunda 22 kişi ise Gazetecilik Meslek Onur Ödülü aldı. 25 yıl ve üzerinde basın kartı sahibi olup Meslek Onur ödülü alan kişiler şunlar:“Ayşe Arnavut, Ayşe Duyal , Emin Akkor, Fatoş Baykal, Halil Davulcu, Hülya Can Özgüren, Hüseyin Ekmekçi, İbrahim Akançay, İhsan Gürel, Kemal Yürekli, Kutlay Özyay, Mehmet Kasımoğlu, Mehtap Tekin, Peker Turgud, Raif Hızal, Savaş Leylek, Soley Söylemez, Şifa Aslan, Tamer Beydola, Tayfun Çağra, Yusuf Erek, Zehra Özfaik”Gecenin sonunda, 25 Haziran ara seçiminde milletvekili seçilen KTGB Eski Başkanı Sami Özuslu’ya da Hizmet Onur Ödülü takdim edildi.KTGB Ödül Komitesi Efdal Keser başkanlığında Erten Kasımoğlu, Rasıh Reşat, Fehmi Gürdallı, Metin Ersoy ve Ayşe Güler'den oluştu.