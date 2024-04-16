Meteoroloji Dairesi’nden toz uyarısı

Meteoroloji Dairesi, bu geceden itibaren Orta Doğu üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgede etkili olacağını duyurdu.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, toz zerreciklerinin bu gece yarısı 23.59’dan, 18 Nisan saat 20.00’ye kadar bölgede hava kirliliği yaratacağını belirtilerek, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmasını tavsiye etti.
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