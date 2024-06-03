banner913
banner932
Ağıllar-Altınova köyleri arasında korkutan yangın
Ağıllar-Altınova köyleri arasında korkutan yangın
14 0
Dilekkaya-Kırıkkale köyü arasındaki güzergâh üç gün trafiğe kapalı olacak
Dilekkaya-Kırıkkale köyü arasındaki güzergâh üç gün trafiğe kapalı olacak
23 0
 
Kuzey Kıbrıs'ta İşgücü Piyasası Trendleri: Fırsatlar ve İşe Alım
Kuzey Kıbrıs'ta İşgücü Piyasası Trendleri: Fırsatlar ve İşe Alım
30 0
Turunçgil Yeşilleme hastalığı hakkında eğitim
Turunçgil Yeşilleme hastalığı hakkında eğitim
13 0
Aile kavgasına giden polislere saldırı
Aile kavgasına giden polislere saldırı
89 0
Eşine trafik cezası kesen polise yumruk attı
Eşine trafik cezası kesen polise yumruk attı
35 0
Çocuklar, Çocuk Günü’nde cimnastikle coştular
Çocuklar, Çocuk Günü’nde cimnastikle coştular
21 0
banner1032
banner1038

Meteoroloji Dairesi sıcak hava dalgası uyarısında bulundu

banner1020

banner974
Meteoroloji Dairesi sıcak hava dalgası uyarısında bulundu
banner971
Meteoroloji Dairesi 7 Haziran’a kadar ülkenin sıcak hava dalgasının etkisinde olacağı uyarısında bulundu. Sıcaklığın 41 dereceye kadar yükseleceği belirtildi. 
Meteoroloji Dairesi'ne göre, mevsim normallerinin 5-7 derece üzerinde olması beklenen sıcak hava, 7 Haziran Cuma’ya kadar etkisini sürdürecek. Sıcaklığın iç kesimlerde 38-41 derece, sahillerde de 33-36 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.
-Yangın ve sıcak çarpmasına karşı tedbirli olunması istendi
Arazi ve orman yangınları, sıcak çarpmasına karşı tedbirli olunması, 12:00 -16:00 saatleri arasında tedbir alınmadan güneş altında çalışılmaması tavsiye edildi.
Hava sıcaklığının 7-10 Haziran arasında iç kesimlerde 35-38, sahillerde de 30-33 derece dolaylarına düşmesi bekleniyor.
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.