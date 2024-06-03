Ciklos'ta araç yangını…

Polis açıklamasına göre, yangın, Girne yönünde ilerlediği esnada muhtemelen motor bölümünde meydana gelen mekanik arızası nedeniyle meydana geldi.
Yangın sonucunda aracın ön kısmı tamamen yanarak zarar gördü.
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