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Ciklos'ta araç yangını…

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Lefkoşa -Girne ana yolunun Ciklos mevkiinde bu sabah 08.00 sıralarında, Eriz Çakıcı yönetimindeki PZ 964 plakalı buzluklu kamyon araçta yangın çıktı.

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Ciklos'ta araç yangını…
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Polis açıklamasına göre, yangın, Girne yönünde ilerlediği esnada muhtemelen motor bölümünde meydana gelen mekanik arızası nedeniyle meydana geldi.


Yangın sonucunda aracın ön kısmı tamamen yanarak zarar gördü.


 
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