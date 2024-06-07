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Meteoroloji Dairesi'nden toz uyarısı

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Meteoroloji Dairesi'nden toz uyarısı
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Meteoroloji Dairesi, bu geceden itibaren Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgede etkili olacağını duyurdu.
 Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, toz zerreciklerinin 9 Haziran Pazar günü saat 20.00’ye kadar bölgede hava kirliliği yaratacağı belirtilerek, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olması istendi.
 
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