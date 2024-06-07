banner913
banner932
6’ıncı geleneksel bisiklet ada turu yarın ve pazar günü yapılacak
6’ıncı geleneksel bisiklet ada turu yarın ve pazar günü yapılacak
16 0
Lefkoşa’da iş kazası: 1 kişi yaralandı
Lefkoşa’da iş kazası: 1 kişi yaralandı
32 0
 
Sahici Sohbetler’in bu haftaki konuğu Dilek Orhan
Sahici Sohbetler’in bu haftaki konuğu Dilek Orhan
43 0
Aydın: “Termik santraldeki kazan patlağı giderildi
Aydın: “Termik santraldeki kazan patlağı giderildi
40 0
“Harçlara yapılan zamlar yasaya aykırı”
“Harçlara yapılan zamlar yasaya aykırı”
21 0
Yangın tamamen söndürüldü
Yangın tamamen söndürüldü
13 0
Mustafa Alnar dünya ikincisi Fedor Gorst’u mağlup etti
Mustafa Alnar dünya ikincisi Fedor Gorst’u mağlup etti
20 0
banner1032
banner1038

Hayvancılar, Pazartesi eyleme devam ediyor

banner1020

Hayvan Üreticileri Birliği Başkanı Naimoğulları: "Bugün Başbakan ile görüştük ancak taleplerimizle ilgili bir çözüme ulaşamadık. Pazartesi günü Tarım Bakanlığı önünde eyleme devam etme kararı aldık"

banner974
Hayvancılar, Pazartesi eyleme devam ediyor
banner971
Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, bugün Başbakan Ünal Üstel ile görüştüklerini ancak talepleriyle ilgili bir çözüme ulaşamadıklarını; Pazartesi günü Tarım Bakanlığı önünde eyleme devam etme kararı aldıklarını belirtti.
Naimoğulları, görüşmede et, süt ve hayvancının korunması için ortaya koydukları taleplerin Bakanlar Kurulu'nda görüşüleceğini ifade ederek, “Bakanlar Kurulu'ndan beklentimiz, hayvancımızı rahatlatacak kararlar almasıdır” dedi.
Türk Ajansı Kıbrıs’a  görüşmeyi değerlendiren Naimoğulları, bugün Başbakanlık'ta, Başbakan Ünal Üstel, Maliye Bakanı Özdemir Berova,  Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu'nun katıldığı bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.
Görüşmede taleplerini ortaya koyduklarını ancak çözüme varamadıklarını belirten Naimoğulları, taleplerinin Bakanlar Kurulu’nda değerlendirileceğini kaydetti.
Pazartesi günü Tarım Bakanlığı önünde eyleme devam etme kararı aldıklarını, eylemin araçlı olmayacağını, sürecin Bakanlar Kurulu kararına göre şekilleneceğini ifade eden Naimoğulları, hükümetten iyi niyet görmediklerini belirtti, “zamana oynuyorlar” iddiasında bulundu.  
 Eylem sürecinin devam edeceğini ancak o güne kadar Bakanlar Kurulu'ndan yeni açılım beklediklerini ifade eden Naimoğulları, hükümetin sadece et konusunda bir protokol istemi olduğunu ancak kendilerinin küçükbaş doğrudan gelir desteği iyileştirmesi, çiğ süt maliyetinin ortaya konması gibi diğer konularda da açılım beklediğini söyledi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.