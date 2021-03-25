Meteoroloji Dairesi'nden denizde fırtınamsı rüzgar uyarısı

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, denizde dün gece başlayan fırtınamsı rüzgârın, bugün 23:59’a kadar devam etmesi bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi yayımladığı meteorolojik uyarıda, “Bölgemiz denizlerinden Taurus’da güney ve batı yönlerden esmekte olan rüzgârın ‘7’ kuvvetinde ve ‘fırtınamsı rüzgâr’ şeklinde devam etmesi beklenmektedir” denildi.
Meteoroloji Dairesi, bu gece yarısına kadar ‘fırtınamsı rüzgâr’ uyarısında bulundu.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, denizde dün gece başlayan fırtınamsı rüzgârın, bugün 23:59’a kadar devam etmesi bekleniyor.