Meteoroloji Dairesi'nden denizde fırtınamsı rüzgar uyarısı

Meteoroloji Dairesi, bu gece yarısına kadar ‘fırtınamsı rüzgâr’ uyarısında bulundu.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, denizde dün gece başlayan fırtınamsı rüzgârın, bugün 23:59’a kadar devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi yayımladığı meteorolojik uyarıda, “Bölgemiz denizlerinden Taurus’da güney ve batı yönlerden esmekte olan rüzgârın ‘7’ kuvvetinde ve ‘fırtınamsı rüzgâr’ şeklinde devam etmesi beklenmektedir” denildi.