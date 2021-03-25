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Meteoroloji Dairesi'nden denizde fırtınamsı rüzgar uyarısı

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Meteoroloji Dairesi, bu gece yarısına kadar ‘fırtınamsı rüzgâr’ uyarısında bulundu.

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Meteoroloji Dairesi'nden denizde fırtınamsı rüzgar uyarısı
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Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, denizde dün gece başlayan fırtınamsı rüzgârın, bugün 23:59’a kadar devam etmesi bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi yayımladığı meteorolojik uyarıda, “Bölgemiz denizlerinden Taurus’da güney ve batı yönlerden esmekte olan rüzgârın ‘7’ kuvvetinde ve ‘fırtınamsı rüzgâr’ şeklinde devam etmesi beklenmektedir” denildi.

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