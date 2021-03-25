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Medya çalışanlarına yönelik hasta hakları eğitimi düzenleniyor

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Evrensel Hasta Hakları Derneği (EHHD) tarafından uygulanan “Hastanın Sesi II Projesi” kapsamında “Medya çalışanlarına yönelik hasta hakları” eğitimi düzenleniyor.

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Medya çalışanlarına yönelik hasta hakları eğitimi düzenleniyor
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EHHD tarafından yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VI Hibe Programı kapsamında finanse edilen proje kapsamında, 27 Mart Cumartesi günü saat 10.00-13.00 arası zoom üzerinden verilecek eğitimin ilk kısmı Doç. Dr. Şölen Külahçı tarafından hasta haklarının tanıtımıyla başlayacak. Eğitim, Doç. Dr. Nuran Öze tarafından “Hasta haklarının gözetilerek haberleştirilmesi” başlığı ile devam edecek.
EHHD, zoom üzerinden online yapılacak eğitim için http://bit.ly/medyahhegitim bağlantısını tıklayıp kayıt yaptıranlara eğitimle ilgili detayların iletileceği bildirildi. Kayıt için ayrıca, 0392 228 83 37 numaralı telefonun aranabileceği ya da [email protected] adresine e-posta gönderilebileceği kaydedildi.

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