Meşru Müdafaamızı Kullanmak için Türkiye’mizden Adamıza yaptığımız Silah İkmalleri(2) Hazırlayan: Rauf Özhun

Bir gemi satın alınıyor

TMT 25 tonluk bir tekneyi sıkı bir pazarlıktan sonra 120000 TL ye satın alır.

Özel harp dairesi yetkilileri tekneye sivil güvenlik personeli bulmak için harekete geçerler.

Özel harp dairesi kaptan Reşat Yavuz ve makinist Oğuz Kutoğlu’nu tıpkı Kıbrıs bereketcilerine yaptığı gibi bu gemicilere de yemin ettirip görev verirler.

Teknenin telsiz görevlisi TSK dan dan ayrılmış gibi gösterilen muharebe ast subayı Ali Levent olur…

Elmas adı verilen tekne ile ilk seferinde 10 tonluk silah ve cephane ile 4 Mart 1959 tarihinde yola çıkar.

Gece yarısı Kıbrıs açıklarında sandallarla bekleyen silah kabul hücresi arı ekibi ile buluşacaktı.

Ancak buluşma gerçekleşemedi.

Elmas dönmek zorunda kaldı.

İkinci seferde de başarısız oldu.

Ayrıca özel harp dairesinden TMT’nin kurucularından olan Binbaşı İsmail Tansu’da ‘gemi adamı’ belgesi alıp sivil kıyafetlerini giyip personel arasına katıldı.

Ne olursa olsun bu sefkiyatlar gerçekleşecekti. EOKA’cıların cinayetleri her geçen gün artıyordu. Bu kez sevkiyat fırtına nedeniyle gerçekleşemedi..

Elmas dördüncü seferi 24 Mart 1959 tarihinde yaptı ve başarılı oldu.

Balalan köyüne yapılan bu sefkiyatta on tonluk bir savaş malzemesi adaya taşındı.

17 Ekim 1959 tarihinde yapılan seferde Girne’nin Exa mil mevkinde ( bazı kaynaklara ve benim bildiğim kadarıyla) Karpaz yarım adası açıklarında Kaptan Reşat 01:30 sularında tekneyle bir İngiliz savaş gemisinin yaklaşmakta olduğunu fark etti.

Levent durumu merkeze bildirince Binbaşı İsmail Tansu geminin batırılması emrini verdi .

Daha sonra İngilizler batırılan Elmas gemisini 350 kulaç derinlikten çıkarmaya çalıştılar.

İngilizler Elmasın batırılışından dolayı işin özünü anladılar.

Akabinde Türkiye’nin Kıbrıs’a silah sevkiyatı yaptığı dünya basınında haber oldu.

Rum lideri Başpiskopos Makarios kamuoyunu ayağa kaldırdı. İngilizler gemideki 3 personeli yargılanmak üzere mahkemeye çıkardılar.

Avukatları TMT’nin Toros kod adını kullanan genç bir mukavemetçi Rauf Raif Denktaş idi.

Bu olaydan dolayı üç Türk dokuzar ay ceza aldılar ve cezalarını Türkiye’de çekeceklerdi.

(Kaynak: Soner Yalçın)



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O dönemde Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu idi.

Fatin Rüştü Zorlu TMT’yi benimsemiş ilk devlet adamıydı.

Söz konusu cezaları alan mürettabatı yalnız bırakmayacak kaderlerine terk etmeyerek gerekli girişimleri yapacak İngiliz Dışişleri nezdinde temasa geçti.

Dostane ilişkiler çerçevesinde diplomatik yollar kullanacak serbest bırakılmalarını ve Türkiye’ye dönmelerini sağladı.

Gemisini TMT içinde görev yapan bazı kişi veya kişilerin İngiliz idaresine yaptıkları ihbar sonrasında yakalanmak ve ifşa olmamak için personel tarafından batırılmıştı.

Bu üzücü olaydan sonra silah ve mühimmat sevkiyatına bir süre ara verildi.

SİLAH İKMALİ YEŞİLIRMAĞA YAPILMAYA BAŞLANIYOR.

Erenköy bölgesinin Bozdağ köyü sakinlerinden iyi ve denizci olan Nurettin Hasan Bulli görevlendirilir.

İlk yolculuğunu yine kendisi gibi deneyimli bir denizci olan Vehbi Mahmutoğlu ile birlikte yaparak Türkiye’ye giderler sandala savaş malzemelerini yükledikten sonar TMT den verilen emir gereği sevkiyatı Yeşilırmak köyüne yaparlar.





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Yeşilırmağa getirilen bu savaş malzemeleri önceleri Yeşilırmak köyünün kuzey batısında bulunan Yeşilırmak adacığı orijinal adı Petratou Limnidi adı verilen bu adacığa yakın bir yerde daha önce belirttiğim silah kabul hücresi ile ekibi tarafından teslim alınır.

Bu savaş malzemeleri ‘sır –çanak’ diye tabir edilen bir deyimle köyün içinde geçici olarak bir süre için çok gizi bir şekilde saklanarak korundurdu.

Ortam müsait olduğu zaman oradan alınarak Lefkoşa’ya nakledilirdi.

Bu nakil işini Nihat Köycü kendi özel aracı ve sahip olduğu kamyonla gerçekleştiriyordu.

Bu dönemde Nureddin Hasan Bulli ve Mahmut Dolu Ferit Hafız ve Ahmet Cemal’ın Türkiye’mizden direk Yeşilırmak kıyısına yaptığı silah ikmali 17 Mayıs 1960 tarihine kadar sürer.

Rauf Özhun ile Fadıl Elmasoğlu nun arşivinde sefer olarak geçen söz konusu ikmaller Lefke Sancaktarı kod adı Karınca olan Ramiz İpek ve Yeşilırmak Kovan Beyi Yeşilırmak bölgesi komutanı Halit Köycü döneminde gerçekleşmişti. (DEVAM EDECEK)

