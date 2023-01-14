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Trodos’ta kar kalınlığı 22 santimetreye ulaştı

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Trodos'ta kartpostallık görüntüler

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Trodos’ta kar kalınlığı 22 santimetreye ulaştı
Adayı etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava sürerken, Trodos dağlarındaki kar kalınlığı 22 santimetreye ulaştı.
Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, son günlerde etkisini gösteren soğuk hava dalgasının, yılın ilk karını da beraberinde getirdiğini ve Trodos dağlarının beyaza büründüğünü yazdı.
Gazete, bugün de yağışlı ve yer yer fırtınalı havanın süreceğini; yüksek kesimlere karla karışık yağmur ve kar beklendiğini, Pazar gününden itibaren de yeni bir alçak basınç dalgasının etkili olacağını kaydetti.
 
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