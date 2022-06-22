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Mersinlik boşaltılıyor, Ardahan ve Topçuköy risk altında

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Mersinlik boşaltılıyor, Ardahan ve Topçuköy risk altında
İskele bölgesinde Ağıllar-Mersinlik arasında dün başlayan yangın devam ediyor.
Şu sıralarda yangının yönünü rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle köylere tehlike arz ettiği için köyler boşaltılmaya başlandı.
Mersinlik köyünün şu sıralarda boşaltılmaya başlandı.
Öte yandan İskele Belediyesi az önce şu duyuruyu yaptı:
ARDAHAN VE TOPÇUKÖY SAKİNLERİNİN DİKKATİNE!
Ruzgarın da etkisiyle sürekli olarak yön değiştiren yangının Ardahan ve Topçuköy'e ulaşma riski bulunduğundan köy halkımızın tedbirli (gerekmesi durumunda tahliye yapılacaktır) olmaları önemle rica olunur.
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