Mersinlik-Ardahan'a 161 bin fidan

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Orman Dairesi'nin 2024 yılında Mersinlik-Ardahan arasında daha önce yanmış alana 161 bin fidanın diktiğini açıkladı.
Karayolu ağaçlandırma çalışmaları kapsamında ayrıca 25 bin fidan dikildiği, kurum ve kuruluşlarla yapılan dikim çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Mersinlik-Ardahan arasındaki alanda 2023 yılı ekim-aralık aylarında arazi hazırlıkları yapıldı ve aralık ayında fidan dikimi için çıkılan ihale sonuçlandı.
Ocak 2024’te başlayıp, şubat sonunda tamamlanan dikim çalışmaları çerçevesinde 9 bin 740 kızılçam, 33 bin 780 selvi, 45 bin 380 fıstık çamı, 29 bin 160 halep çamı, 1240 ılgın ve 41 bin 680 okaliptüs fidanı dikildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.