Mersinlik-Ardahan'a 161 bin fidan

Orman Dairesi, Mersinlik-Ardahan arasında daha önce yanmış alana 161 bin fidan dikti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Orman Dairesi'nin 2024 yılında Mersinlik-Ardahan arasında daha önce yanmış alana 161 bin fidanın diktiğini açıkladı.Karayolu ağaçlandırma çalışmaları kapsamında ayrıca 25 bin fidan dikildiği, kurum ve kuruluşlarla yapılan dikim çalışmalarının devam ettiği belirtildi.Mersinlik-Ardahan arasındaki alanda 2023 yılı ekim-aralık aylarında arazi hazırlıkları yapıldı ve aralık ayında fidan dikimi için çıkılan ihale sonuçlandı.Ocak 2024’te başlayıp, şubat sonunda tamamlanan dikim çalışmaları çerçevesinde 9 bin 740 kızılçam, 33 bin 780 selvi, 45 bin 380 fıstık çamı, 29 bin 160 halep çamı, 1240 ılgın ve 41 bin 680 okaliptüs fidanı dikildi.