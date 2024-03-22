Meray Dürüst kamu görevinden uzaklaştırıldı

Sahte diploma iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan ve bu diplomayı devlete sunarak maaş artışı elde ederek devleti zarara uğratmakla suçlanan” Meray Dürüst'ün kamu görevinden uzaklaştırıldığı öğrenildi.
Meray Dürüst Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müdürü olarak görev yapıyordu. Meray Dürüst, bu süreçte maaşının yarısını alabilecek.
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