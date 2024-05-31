Mersin-KKTC arası 1.5 saat olacak

Mersin'in Anamur ilçesinden Girne Limanı'na feribot seferleri Haziran ayında başlıyor. Seferlerin başlamasıyla Mersin'den 1,5 saatte Girne Limanı'na seyahat edilebilecek

Mersin'in Anamur ilçesinde hayata geçirilen "İskele Projesi" sayesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) feribot seferleri haziran ayında başlayacak.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, beraberindeki diğer ilgililerle Anamur İskelesi Projesi'nin yürütüldüğü sahilde incelemelerde bulundu.

Yetkililerden alandaki çalışmalar ve çevre düzenlenmesi hakkında bilgi alan Pehlivan, iskeleyi gezdi.

Bölgeye işlev kazandırılması için harekete geçildiğini anlatan Pehlivan, "Bu ziyaretimiz vesilesiyle güzel bir haber vermek istiyorum; haziran ayı içerisinde inşallah bu iskeleden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne feribot seferleri başlıyor. Buradaki şirket 450 kişilik bir yolcu feribotu kiraladı. Haziranda seferleri başlatacak ve buradan 1,5 saatte KKTC Girne Limanı'na seyahat edilebilecek." dedi.

