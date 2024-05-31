"Yerli hellim, ithal etle aynı fiyata satılıyor"

İş insanı Mehmet Eziç, son günlerde gündemden düşmeyen 'ithal et' ile ilgili sosyal medya hesabından manidar bir paylaşım yaptı.
Eziç, et ve hellim ürünlerinin karşılaştırıldığı bir tabloyu paylaşarak, yerli üretim olan hellime ve Yeni Zelanda'dan ithal edilen ete dikkat çekti. Eziç paylaşımında, Yeni Zelanda'dan ithal edilen et ile yerli üretim Mesarya hellimi arasındaki farkları belirgin şekilde ortaya koydu.
Yeni Zelanda'dan ithal edilen etin 21 bin km uzaklıktan geldiğini de belirten Eziç, bu süreçte 2 okyanus ve Akdeniz'i geçerek ulaştığını, buna karşılık Mesarya'da üretilen yerli hellimin ise sadece 20 km mesafeden geldiğini ve bu yolculukta sadece iki viraj ve bir düzlük geçildiğini ifade etti.
Eziç, yerli hellimin ithal etle aynı fiyata satıldığını ancak gırla teşvik aldığını da ifade ederek, "Bir kıvılcım parlıyor" etiketiyle şöyle paylaştı.
Ürün: Et
Pozisyon: İthal
Lokalizasyon: Yeni Zelanda
Mesafe: 21.000 km
2 Okyanus - 1 Akdeniz
Satış Fiyatı: 400 TL
Ürün: Hellim
Pozisyon: Yerli üretim
Lokalizasyon: Mesarya
Mesafe: 20 km
2 Viraj - 1 Düzlük
Satış Fiyatı: 400 TL
Teşvik: Gırla#BirKıvılcımParlıyor
Yerli eti…
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