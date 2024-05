"Yerli hellim, ithal etle aynı fiyata satılıyor"

İş insanı Mehmet Eziç, Yeni Zelanda'dan ithal edilen et ile yerli üretim Mesarya hellimini karşılaştırdığı bir paylaşım yaptı. Eziç, yerli hellimin ithal etle aynı fiyata satıldığını ancak gırla teşvik aldığını vurguladı

İş insanı Mehmet Eziç , son günlerde gündemden düşmeyen 'ithal et' ile ilgili sosyal medya hesabından manidar bir paylaşım yaptı.Eziç, et ve hellim ürünlerinin karşılaştırıldığı bir tabloyu paylaşarak, yerli üretim olan hellime ve Yeni Zelanda'dan ithal edilen ete dikkat çekti. Eziç paylaşımında, Yeni Zelanda'dan ithal edilen et ile yerli üretim Mesarya hellimi arasındaki farkları belirgin şekilde ortaya koydu.Yeni Zelanda'dan ithal edilen etin 21 bin km uzaklıktan geldiğini de belirten Eziç, bu süreçte 2 okyanus ve Akdeniz'i geçerek ulaştığını, buna karşılık Mesarya'da üretilen yerli hellimin ise sadece 20 km mesafeden geldiğini ve bu yolculukta sadece iki viraj ve bir düzlük geçildiğini ifade etti.Eziç, yerli hellimin ithal etle aynı fiyata satıldığını ancak gırla teşvik aldığını da ifade ederek, "Bir kıvılcım parlıyor" etiketiyle şöyle paylaştı.Ürün: EtPozisyon: İthalLokalizasyon: Yeni ZelandaMesafe: 21.000 km2 Okyanus - 1 AkdenizSatış Fiyatı: 400 TLÜrün: HellimPozisyon: Yerli üretimLokalizasyon: MesaryaMesafe: 20 km2 Viraj - 1 DüzlükSatış Fiyatı: 400 TLTeşvik: Gırla #BirKıvılcımParlıyor Yerli eti…