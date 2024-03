Merit’ten okullara 10 milyon TL’lik katkı

Merit Otelleri, okulların altyapılarının iyileştirilmesi, eksik eğitim araç gereçlerinin giderilmesi ve modernleşmesiyle ilgili 10 milyon TL’yi bulan bir katkı yaptı

2000 yılından günümüze Alsancak ve çevresine katkıları devam eden Merit Otelleri, ülkemizin geleceği çocuklarımızın gelişimine katkı sağlamak için geniş kapsamlı bir sosyal sorumluluk projesi daha başlattı.İlk adım olarak okulların altyapılarının iyileştirilmesi, eksik eğitim araç gereçlerinin giderilmesi ve modernleşmesiyle ilgili 10 milyon TL’yi bulan bir katkı yaptı. Karaoğlanoğlu İlkokulu, Karşıyaka İlkokulu, Lapta Anaokulu, Tepebaşı İlkokulu ve Lapta Yavuzlar Lisesi’nde tamamlanan katkılar yanında, Alsancak İlkokulu ve Lapta İlkokulu ile ilgili projeler çizilip bütçelendirilerek onay süreçlerinin ardından ikinci dönem tamamlanacak.Okullara yapılan katkılar Karaoğlanoğlu İlkokulu’nun mevcut tuvaletlerinin tamamı elden geçirilip tadil edilirken, okulun kullanılamaz hale gelen mevcut basketbol sahasının yerine yenisi yapıldı. Alsancak İlkokulu’nun çok yıpranmış olan tuvaletleri tatil döneminde yıkılarak yenisi yapılacak. Lapta İlkokulu ve Alsancak İlkokulu’nun mevcut basketbol sahalarının üzeri kapatılarak her mevsim sağlıklı ortamda spor yapmaya imkan sağlayacak, yağmurlu ve sıcak günlerde öğrencilere oyun alanı olarak hizmet verecek bir konuma getirilecek. Karşıyaka İlkokulu anasınıflarının, görsel eğitimleri daha iyi alabilmeleri için büyük ekranlı televizyonlar, projeksiyonlar temin edildi. Ayrıca öğrencilerin daha güvenli bir ortamda oyun oynamalarına imkan verecek şekilde, oyun alanı yapay çimle kaplandı. Spor malzemlerinden yoksun olan Tepebaşı İlkokulu’na, tüm spor dallarında çalışma yapılmasına imkan sağlayacak şekilde spor malzemeleri desteği sağlandı. Lapta Yavuzlar Lisesi yönetiminin, öğrencilerin suya ücretsiz erişimini sağlama hedefi doğrultusunda adım atan Merit Otelleri, tüm öğrencilere hizmet verecek boyutta soğutma hazneli bir su arıtma sistemini kurdu. Destekler devam edecek Girne bölgesi okullarını kapsayan sosyal sorumluluk projelerinin koordinatörlüğünü yürüten Merit Otelleri Dijital Pazarlama Direktörü Aziz Korkmaz, bölge okul yönetimlerinin aktardığı acil ihtiyaçları tamamlayarak öğrencilerin daha iyi eğitim alıp sosyal ve sportif etkinliklerde daha aktif olmalarına katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Okulların projeleri bütçelendirilen ve resmi onay süreçleri devam eden 3 yatırım dışında, okullardan gelen tüm taleplere cevap verdiklerini kaydeden Merit Otelleri Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses, her zaman olduğu gibi Merit Otellerinin daha iyi bir gelecek için okullarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğini kaydetti.Girne bölgesi okullarını kapsayan sosyal sorumluluk projelerinin koordinatörlüğünü yürüten Merit Otelleri Dijital Pazarlama Direktörü Aziz Korkmaz, bölge okul yönetimlerinin aktardığı acil ihtiyaçları tamamlayarak öğrencilerin daha iyi eğitim alıp sosyal ve sportif etkinliklerde daha aktif olmalarına katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Okulların projeleri bütçelendirilen ve resmi onay süreçleri devam eden 3 yatırım dışında, okullardan gelen tüm taleplere cevap verdiklerini kaydeden Merit Otelleri Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses, her zaman olduğu gibi Merit Otellerinin daha iyi bir gelecek için okullarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğini kaydetti.