Lefkoşa Surları yenilendi

Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Lefkoşa Surlarının Cephane Burcu’nda yürüttüğü restorasyon çalışması tamamlandı

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde çalışmalarını yürüten İki Taraflı Kültürel Miras Teknik Komitesi Eş Başkanı Ali Tuncay’dan alınan bilgiye göre, komitenin öncelikle müdahale edilmesini kararlaştırdığı ve çalışma yürüttüğü Lefkoşa surlarının Cephane (Quirini) Burcu’ndaki restorasyon projesi tamamlandı.

Tuncay, projenin finansmanının Avrupa Birliği tarafından sağlandığını ve uygulamasının ise Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Aslen 12. yüzyılda Lüzinyanlar tarafından inşa edilen Lefkoşa surlarının, Venedik yönetimiyle birlikte Rönesans döneminin yenilikçi savunma tekniklerini içerecek şekilde inşa edildiğini ve yapıldığı dönemi yansıtan önemli bir eser olduğunu ifade eden Tuncay, Cephane (Quirini) Burcu’nun da surların önemli bir parçasını oluşturduğuna dikkati çekti.

