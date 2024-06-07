Merit, özel eğitim okullarına da yardım eli uzatıyor

Merit Otelleri, okullarda başlattığı sosyal sorumluluk projeleri kapsamında özel eğitim okullarına da yardım eli uzatıyor.



Merit Otellerinden yapılan açıklamada; Yeşilyurt Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu, Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu, Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu ile Girne 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’nin ihtiyaçlarına yönelik görüşmeler yapıldığı, bu okullardan gelen talepler doğrultusunda çeşitli desteklerin sağlandığı ve bu katkıların sürdürüleceği belirtildi.



Girne bölgesi okullarına yönelik başlatılan sosyal sorumluluk projeleri için yeni eğitim dönemiyle ilgili çalışmalara da başladığını açıklayan Merit Otelleri, bugüne kadar yapılan katkıların devamının geleceğini, ayrıca yeni projelerin de hayata geçirileceğini kaydetti. Bu öğretim yılında binlerce öğrencinin katıldığı çok verimli etkinlikler düzenlediklerinin ve onlarca okulun ihtiyaçlarına katkı sağladıklarının altını çizen Merit Otelleri Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses, çocukların yanı sıra yaşlılara da dokunan yeni projeler geliştirmeye başladıklarını dile getirdi.