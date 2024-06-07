GKK hızır gibi yetişti

Tümgeneral Osman AYTAÇ, Komuta Kontrol Helikopterinden yangın bölgesindeki söndürme çalışmalarına katılan askerler, itfaiye, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı (SSTB) ekipleri ve Orman Dairesi Müdürlüğü çalışanlarını yönlendirerek yangına bizzat müdahale etti.



Güvenlik Kuvvetleri Komutanı’nın içinde bulunduğu Komuta Kontrol Helikopteriyle koordinasyon ve uyum içinde yangın söndürme çalışmalarında görev alarak 36 sorti su atımı yapmış Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na ait ve T.C. Orman Genel Müdürlüğü’nden gelen toplam iki yangın söndürme helikopteri ile bölgede çalışan yer ekibi yönlendirilmiş ve oluşabilecek daha büyük bir facianın önüne geçilmiştir.



Mersinlik-Tatlısu Bölgesinde dün çıkan yangına Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı hızır gibi yetişti!GKK helikopteri içinde bulunan Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman AYTAÇ ve ona eşlik eden Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Kadir BAYRAKLI dün kısa bir süre içinde yangın bölgesine giderek söndürme çalışmalarında komutayı ele aldı.Yer ekibinin koordinatörlüğünü 14’üncü Zırhlı Tugay Komutanı’nın yaptığı yangın söndürme çalışmalarına;GKK’dan 4 Su Tankeri ve 1 Dozer,14’üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı’ndan 1 İtfaiye Aracı ve 2 Su Tankeri,28’inci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı’ndan 1 Dozer ve 1 Su Tankeri,Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alay Komutanlığı’ndan 2 Su Tankeri ve 3 YAMATopçu Alay Komutanlığı’ndan 1 YAMA,Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Karargah Grup Komutanlığı’ndan 1 su tankeri,SSTB’ndan 3 Arazöz, 1 Su Tankeri, 6 YİM (Yangına İlk Müdahale Aracı),Orman Genel Müdürlüğü’nden 3 Arazöz,İtfaiye Genel Müdürlüğü’nden 4 Arazöz ve 2 Su TankeriSivil firmalardan da 3 Dozer katılmıştır.