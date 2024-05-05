Merit Otelleri, öğrencilerin isteklerini kırmadı

Merit Otelleri, Yeşilyurt Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu öğrencilerine 10 bisiklet, 10 scooter ve 20 kask hediye etti





Merit Otellerinin okullar düzeyinde sürdürdüğü sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, Yeşilyurt Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu öğrencilerine 10 bisiklet, 10 scooter ve 20 kask hediye edildi.

Yeşilyurt Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu yönetiminin, öğrencilerin istekleri doğrultusundaki talebine istinaden, çocukların motor becerilerinin gelişimi ve sosyalleşmeleri için önemli olan scooter ve bisikletler,kasklarıyla birlikte temin edilerek Merit Otelleri yetkililerinin okulu ziyaretiyle öğrencilere teslim edildi.

Yeşilyurt Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu Müdürü Esma İneci, öğrencilerin arzusunun yerine getirilmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek Merit Otellerine teşekkür etti.

Merit Otellerinin yıllardır çocuklara dokunan birçok katkıya imza attığını anımsatan Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses, çocukların yüzünün güldüğünü görmenin kendileri için en büyük kazanım olduğunu vurguladı.

