Galatasaray'dan Sivasspor'a farklı tarife

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor'u 6-1 mağlup etti. Sarı kırmızılılar, bir sezonda en fazla puan alan takım unvanının yeni sahibi oldu

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, EMS Yapı Sivasspor'u konuk etti.

Sarı kırmızılılar, 11 ve 60. dakikalarda Hakim Ziyech, 59 ve 85. dakikalarda Mauro Icardi, 38 ve 73. dakikalarda Dries Mertens'in golleriyle sahadan 6-1 galip ayrıldı.

Sivasspor'un tek golünü 54. dakikada Caner Osmanpaşa kaydetti.

Galatasaray, 3 puanlı sisteme geçilmesinin ardından Süper Lig'de bir sezonda en fazla puan alan takım unvanını Fenerbahçe'den aldı. Fenerbahçe 1988-1989 sezonunda 93 puan toplamıştı.

Ligde üst üste 16. galibiyetini alan Galatasaray puanını 96'ya çıkarıp liderliğini sürdürdü. 4 maç sonra kaybeden Sivasspor ise 48 puanda kaldı.



