banner913
banner932
“Kıbrıs, Avrupa'nın en iyi güneş enerjisi potansiyeline sahip
“Kıbrıs, Avrupa'nın en iyi güneş enerjisi potansiyeline sahip"
11 0
“Yabancılara mal satımı devletin kontrolünde”
“Yabancılara mal satımı devletin kontrolünde”
9 0
 
Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
19 0
Atletizmde önemli dış temaslar
Atletizmde önemli dış temaslar
15 0
Asgari ücrette pazarlıklar başladı
Asgari ücrette pazarlıklar başladı
20 0
Futbol dünyasında hakemlere yavaş yavaş elveda deniyor
Futbol dünyasında hakemlere yavaş yavaş elveda deniyor
33 0
Bağımsızlık Yolu: “Her bölgeye sığınma evi”
Bağımsızlık Yolu: “Her bölgeye sığınma evi”
12 0
banner964
banner985

Merit Lefkoşa’da onur gecesi

banner989

Merit Lefkoşa Hotel & Casino; yönetici ve personellerini onurlandırmak için plaket gecesi düzenledi. Yılladır Merit Lefkoşa Hotel Müdürlüğü görevini yürüten Mine Gürses, görevini Murat Zeki Hızlısoy’a devretti

banner974
Merit Lefkoşa’da onur gecesi
banner971
Lefkoşa’da 29 Ekim 2008’de kapılarını misafirlerine ve Kuzey Kıbrıs Turizmine açan, “Sevgiyle hizmet ediyoruz” sloganıyla 15 yıl boyunca sayısız misafir ağırlayan ve başarılı organizasyonlara imza atan Merit Lefkoşa Hotel & Casino;  yönetici ve personellerini onurlandırmak ve teşekkür etmek için plaket gecesi düzenledi.
Sunuculuğunu Mert Özdeş’in yaptığı gece; Merit Lefkoşa Hotel & Casino’nun temelinin atılmasından bu yana fotoğraflar ile hazırlanan bir video sunumu ile başladı. 
Ardından konuşmalar yapıldı. Yılladır Merit Lefkoşa Hotel Müdürlüğü görevini yürüten Mine Gürses, Merit İnternational Hotels & Resorts bünyesinde Mep-Der ve Sosyal İşler Koordinatörlüğüne atandığını açıkladı.
Mine Gürses; “24 Şubat 2009’da o zamanlar Yönetim Kurulu Başkanımız olan Sayın Reha Arar tarafından görevlendirildim. O süreçten bu zamana kadar tüm çalışma arkadaşlarımla değerli misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayabilmek için çalıştık. Merit Lefkoşa otelimizin 15. Yılını kutlarken, Merit İnternational Hotels & Resorts bünyesinde Mep-Der ve Sosyal İşler Koordinatörlüğüne atandığımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Merit Lefkoşa Otelimizin genel müdürlük görevini başarılı arkadaşımız Murat Zeki Hızlısoy’a devrediyorum.” şeklinde açıklama yaptı.
Gürses, 15 yıl boyunca bu görevi kendisine layık gördükleri için Merit Hotelleri yönetimine ve kendine bu yolculukta eşlik eden tüm otel ve casino çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.
Öte yandan Mine Gürses’ten görevi devralan Merit Lefkoşa Hotel’in yeni müdürü Murat Zeki Hızlısoy da gecede konuşma yaptı.
Hızlısoy “Tecrübe ve istikrar abidesi Sayın Mine Gürses’ten bayrağı devraldım.  Bundan sonraki süreçte değerli yönetici ve personellerimizle  birlikte başarılı bir şekilde bayrağı daha ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Hep birlikte nice başarılı yıllara ulaşmak dileği ile… ” ifadelerini kullandı.
Daha önce Merit International Hotels & Resorts Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan, Net Holding Yönetim Kurulu üyesi Reha Arar da, personele hitaben yaptığı konuşmasında; “15 yıldır büyük başarılara imza atmış olan; otel ve casinomuzun siz değerli çalışanlarının, özverili ile çalışmaları sayesinde bu günlere geldik.  Merit Lefkoşa Hotel & Casinomuzun her gün artan misafir memnuniyeti siz değerli personellerimiz sayesinde artarak devam edecektir. Sizleri tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.
Geceye özel hazırlanan pastanın kesiminin ardından, Ayşegül Zayim sahne alarak tüm yönetici ve personele unutamayacakları bir gece yaşattı.
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.