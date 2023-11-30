Merit Lefkoşa’da onur gecesi

Merit Lefkoşa Hotel & Casino; yönetici ve personellerini onurlandırmak için plaket gecesi düzenledi. Yılladır Merit Lefkoşa Hotel Müdürlüğü görevini yürüten Mine Gürses, görevini Murat Zeki Hızlısoy’a devretti

Lefkoşa’da 29 Ekim 2008’de kapılarını misafirlerine ve Kuzey Kıbrıs Turizmine açan, “Sevgiyle hizmet ediyoruz” sloganıyla 15 yıl boyunca sayısız misafir ağırlayan ve başarılı organizasyonlara imza atan Merit Lefkoşa Hotel & Casino; yönetici ve personellerini onurlandırmak ve teşekkür etmek için plaket gecesi düzenledi.Sunuculuğunu Mert Özdeş’in yaptığı gece; Merit Lefkoşa Hotel & Casino’nun temelinin atılmasından bu yana fotoğraflar ile hazırlanan bir video sunumu ile başladı.Ardından konuşmalar yapıldı. Yılladır Merit Lefkoşa Hotel Müdürlüğü görevini yürüten Mine Gürses, Merit İnternational Hotels & Resorts bünyesinde Mep-Der ve Sosyal İşler Koordinatörlüğüne atandığını açıkladı.Mine Gürses; “24 Şubat 2009’da o zamanlar Yönetim Kurulu Başkanımız olan Sayın Reha Arar tarafından görevlendirildim. O süreçten bu zamana kadar tüm çalışma arkadaşlarımla değerli misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayabilmek için çalıştık. Merit Lefkoşa otelimizin 15. Yılını kutlarken, Merit İnternational Hotels & Resorts bünyesinde Mep-Der ve Sosyal İşler Koordinatörlüğüne atandığımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Merit Lefkoşa Otelimizin genel müdürlük görevini başarılı arkadaşımız Murat Zeki Hızlısoy’a devrediyorum.” şeklinde açıklama yaptı.Gürses, 15 yıl boyunca bu görevi kendisine layık gördükleri için Merit Hotelleri yönetimine ve kendine bu yolculukta eşlik eden tüm otel ve casino çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.Öte yandan Mine Gürses’ten görevi devralan Merit Lefkoşa Hotel’in yeni müdürü Murat Zeki Hızlısoy da gecede konuşma yaptı.Hızlısoy “Tecrübe ve istikrar abidesi Sayın Mine Gürses’ten bayrağı devraldım. Bundan sonraki süreçte değerli yönetici ve personellerimizle birlikte başarılı bir şekilde bayrağı daha ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Hep birlikte nice başarılı yıllara ulaşmak dileği ile… ” ifadelerini kullandı.Daha önce Merit International Hotels & Resorts Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan, Net Holding Yönetim Kurulu üyesi Reha Arar da, personele hitaben yaptığı konuşmasında; “15 yıldır büyük başarılara imza atmış olan; otel ve casinomuzun siz değerli çalışanlarının, özverili ile çalışmaları sayesinde bu günlere geldik. Merit Lefkoşa Hotel & Casinomuzun her gün artan misafir memnuniyeti siz değerli personellerimiz sayesinde artarak devam edecektir. Sizleri tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.Geceye özel hazırlanan pastanın kesiminin ardından, Ayşegül Zayim sahne alarak tüm yönetici ve personele unutamayacakları bir gece yaşattı.