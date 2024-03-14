Meray Dürüst, memuriyet görevine geri döndü

Sahte diploma soruşturması kapsamında tutuklanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müdürü Meray Dürüst’ün, Güzelyurt Kaymakamı olarak görevlendirildiğine dair ortaya atılan iddialarla da ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, görevden alınan bürokratların eski görevlerine döndüğünü ve Dürüst’ün müdür olmadan önce Güzelyurt Kaymakamlığı’nda memuriyet görevi gördüğünü ve eski görevine devam edeceğini belirtti.

