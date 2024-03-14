banner913
banner932
Osman Güvenir’in Dr. Küçük’le ilgili anısı
Osman Güvenir’in Dr. Küçük’le ilgili anısı
11 0
“Adalet İçin Koşuyoruz” temalı maraton 7 Nisan’da
“Adalet İçin Koşuyoruz” temalı maraton 7 Nisan’da
11 0
 
2 iş kazasında 2 işçi yaralandı
2 iş kazasında 2 işçi yaralandı
60 0
Memur-Sen, doktor ve sağlık çalışanlarına olan güvenini yineledi
Memur-Sen, doktor ve sağlık çalışanlarına olan güvenini yineledi
17 0
"KKTC'yi tanıma zamanı geldi"
85 0
Serkan Kaya hayranlarını mest etti
Serkan Kaya hayranlarını mest etti
57 0
Meteoroloji’den toz uyarısı
Meteoroloji’den toz uyarısı
40 0
banner1012

Meray Dürüst, memuriyet görevine geri döndü

banner974
Meray Dürüst, memuriyet görevine geri döndü
banner971
Sahte diploma soruşturması kapsamında tutuklanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müdürü Meray Dürüst’ün, Güzelyurt Kaymakamı olarak görevlendirildiğine dair ortaya atılan iddialarla da ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, görevden alınan bürokratların eski görevlerine döndüğünü ve Dürüst’ün müdür olmadan önce Güzelyurt Kaymakamlığı’nda memuriyet görevi gördüğünü ve eski görevine devam edeceğini belirtti.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.