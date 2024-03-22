"Ataoğlu neyi bekliyor? "

HP Genel Başkanı Özersay, Meray Dürüst’ün kamu görevinden uzaklaştırıldığına dikkat çekerek "Peki aynı durumda olan, hakkında polis soruşturması açılmış olan üst düzey diğer bürokratla ilgili olarak Turizm Bakanlığı neden adım atmıyor?" diye sordu

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay bir süredir Halkın Partisi olarak takip ettikleri ve ısrarla çağrı yaptıkları konuda olumlu bir gelişme yaşandığını açıklayarak “sahte diploma iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan ve bu diplomayı devlete sunarak maaş artışı elde ederek devleti zarara uğratmakla suçlanan” Meray Dürüst’ün kamu görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Özersay şu paylaşımı yaptı:

"Bugün (dün) haftalardır üzerinde durduğumuz, ısrarcı olduğumuz konuda olumlu bir sonuç alındı. İçişleri Bakanlığı'nın yazısı ve Kamu Hizmeti Komisyonu'nun kararıyla sahte diplomayı devlete sunup haksız yere maaş artışı aldığı iddiasıyla hakkında soruşturma açılan üst düzey bürokrat mahkeme kararını verinceye kadar kamu görevinden uzaklaştırıldı. Bakanlık Müdürlüğü'nden alınmıştı ama kamudaki eski görev yerine döndürülmeye çalışılıyordu, bunun yasaya göre yanlış olduğunu açıklamış, Kamu Hizmeti Komisyonu’na şikayet dilekçesi vermiştik. İçişleri Bakanlığı ve Kamu Hizmeti Komisyonu olması gerekeni yani yasanın gereğini yapmışlardır.

PEKİ FİKRİ ATAOĞLU NEYİ BEKLİYOR?

Peki aynı durumda olan, hakkında polis soruşturması açılmış olan üst düzey diğer bürokratla ilgili olarak Turizm Bakanlığı neden adım atmıyor? Neyi bekliyor? Sayın Ataoğlu'na bir kez daha çağrı yapıyoruz: Kamu Hizmeti Komisyonu'nun size yasanın gerekleriyle ilgili yaptığı bilgilendirmenin gereğini yapın ve o bürokratla ilgili gerekli adımı gecikmeksizin atın!

Demek ki neymiş? takip edince, ısrarcı olunca yasaların uygulanmasını sağlamak, sonuç almak mümkün olabiliyormuş! "

