Meray Dürüst görevden alınmayacak mı?

Kooperatif Şirketler Mukayyidi Çelebi Ilık’ın sahte diploma soruşturmasında görevden alınmasına karşın, aynı soruşturma kapsamında olan Çalışma Bakanlığı Müdürü Meray Dürüst hala görevinde

Sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan Kooperatif Şirketler Mukayyidi Çelebi Ilık’ın görevden alınmasına karşın, aynı soruşturma kapsamında tutuksuz yargılanan Çalışma Bakanlığı Müdürü Meray Dürüst’ün görevine devam etmesi dikkat çekti.

Meray Dürüst de, Çelebi Ilık gibi “Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nden usulsüz şekilde yüksek lisans diploması aldığı” suçlamasıyla tutuklanarak mahkemeye çıkarılmış, tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Meray Dürüst “Sahte Belge Düzenlemesini Tahrik Etme” ve “Sahte Resmi Belgeyi Tedavüle Sürme” suçlamalarıyla tutuklanmış, polis; “FF” olan; yani, kaldığı ders notlarının okulda eğitim görevlisi olmayan şahıslar tarafından değiştirildiğini tespit edildiğini açıklamıştı.

Çelebi Ilık hakkında da aynı suçlamalarla dava açılmış, polis; Ilık’ın 17 Ekim 2022 tarihinde işletme yönetimi yüksek lisansa öğrenci kaydının yapıldığını, derslere girmediği ve sınavları geçmediği halde 19 Haziran 2023 tarihinde, sisteme tüm derslerinde başarılı olduğu yönünde kayıt yapılarak yüksek lisans diploması hazırlandığının tespit edildiğini söylemişti.

Konuyu gündeme getiren Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, KSTB Üniversitesi’nde devam eden sahte diploma soruşturması kapsamında tutuklanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakanlık Müdürü Meray Dürüst’ün, halen görevde olduğuna dikkat çekerek, yolsuzluk soruşturmasına ismi karışan bir bürokratın neden halen görevde olduğunu sorguladı ve “Neyi bekliyorsunuz?” dedi.

HP Genel Başkanı Özersay’ın açıklaması şu şekilde:

“MA DAHA NEYİ BEKLERSİNİZ???

‘Sahte Diploma’ konusunda mukayyitti görevden almamış 10 gün sus pus olmuşlardı. Yasaya göre görevden uzaklaştırılması gerektiğini açıklayıp, durmadan ısrarla tekrar edip peşini bırakmamıştık ve sonunda görevden alınmıştı.

Şimdi de beş gün önce tutuklanan, mahkeme kararıyla üç gün tutuklu kalan ve şu anda hakkında polis soruşturması devam eden Bakanlık Müdürü’nün, o görevden uzaklaştırılması gerekir!!!

Yoksa sahte diploma DP’li bürokrat olunca başka UBP’li olunca başka mı davranacaksınız? Ya da ses çıkarmayacağız da gullenin geçeceğini mi sanıyorsunuz?

