Memur ve emeklilere yüzde 50.31 artış

Memur ve emeklilerin ocak ayı maaşlarına yüzde 50.31 oranında hayat pahalılığı yansıtılacak

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, Lapta ve Karşıyaka’yı ziyaret ederek, bölge halkı ile bir araya geldi, hükümet icraatlarını anlattı.

Üstel, yaptığı konuşmada Yüzde 50.31 oranında hayat pahalılığını ocak ayı maaşlarına yansıtacaklarını açıkladı. Üstel, hayat pahalılığını yılda 3’e çıkardıklarını da anımsattı. Üstel, “Kamu çalışanlarımız arasında yüksek maaş alanlarla, düşük maaş alanlar arasındaki dengesizliği ortadan kaldıracağımızın sözünü vermiştik. Bu sözümüzü de tuttuk. Sendikalarla ortak noktada buluştuk ve imzalar atıldı” şeklinde konuştu.

Üstel vatandaşla buluşma toplantılarında yaptığı konuşmada, yaklaşık bir buçuk yıldır görevde olduklarına işaret ederek, “Hükümetimizin icraatları ve projeleri halkımızdan büyük destek görüyor. Ziyaret ettiğimiz her bölgede vatandaşımızın memnuniyetini görmek bizleri çok mutlu ediyor.” dedi.

Hükümet süreleri boyunca ülkede yıllardır birikmiş sorunlara el attıklarını, büyük projeleri hayata geçirdiklerini söyleyen Üstel, halkın alım gücünü ayakta tutmak için, tarihte eşine az rastlanan maaş artışları sağladıklarını da kaydetti.

Üstel, üreticiye verilen destek oranlarını artırdıklarını, bitmeyen yolları bitirdiklerini ve yeni yol yapımına başladıklarını da belirterek, istikrar sürdükçe, hizmetlerin de aksamadan devam edeceğini ifade etti.

Ünal Üstel, Çatalköy yolu için 2024 yılı içinde ihaleye çıkılacağını, kaynağın hazır olduğunu da ifade etti ve “Lefkoşa Çevre Yolu’nda yaşanan eziyete son veriyoruz. Artık, Girne’ye gitmek için Gönyeli Çemberi’ni kullanmaya gerek kalmayacak. Girne’ye dönüş kavşağının yapımı için yakında ihaleye çıkıyoruz. Oradaki istimlak sıkıntısını hayırlısıyla çözmüş bulunmaktayız. Yakında ihalesine çıkıyoruz. Bütün istimlak bedellerini ise Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti karşılıyor.” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında eğitime yapılacak yatırımlardan da bahseden Üstel, çocukların güvenli ortamlarda eğitim almalarının öncelikleri arasında olduğunu vurguladı ve birçok yeni okul yapılacağının da müjdesini verdi.

Üstel "Sabırla, çalışmaya devam edeceğiz. İstikrarı sağladık. Kalıcı istikrar ekonomide de iyileşmeyi getiriyor” dedi.

Daha 2024 yılının başında, halkın alım gücüne önemli destek sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Üstel, kamu çalışanlarının ocak ayı maaşlarına yüzde 50.3’lük hayat pahalılığı miktarını yansıtacaklarını yineledi.

Üstel,“ Uzun bir aradan sonra, asgari ücrette 24 bin TL net miktarı tarihi bir uzlaşı ile belirledik.” diye de konuştu.

UBPYE YENİ KATILIMLAR…

Öte yandan UBP’ye katılan Hisarköy sakini Akile ve İbrahim Şansoy’a, Genel Başkan ve Başbakan Ünal Üstel ile Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğu tarafından rozetleri takıldı.

