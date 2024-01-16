Arıklı özür diledi

Arıklı, mal varlığındaki değişikliği zamanında bildirmediği için özür diledi ve ekledi: “Bir ev satıp başka bir ev almak önemli bir artış mı?”



Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, yazılı açıklama yaparak mal beyanında bulunduğunu, Meclis Başkanlığı’na da verdiğini söyledi. İlgili 25/2008 sayılı yasayı da incelediğini söyleyen Arıklı, “Yasanın 8’e 6. Önemli miktarda artış olursa maddesine göre bunu bir ay içerisinde bildirmek gerekir. Önemli miktarın ne olduğu kişiden kişiye değişiyor” dedi.

Kendisinin ve ailesinin çok ciddi ticari faaliyetleri olduğunu söyleyen Arıklı, “Bir ev satıp başka bir ev almak önemli bir artış mı? Bu tartışma kaldı” ifadelerini kullandı.

Arıklı, mal varlığındaki değişikliği zamanında bildirmediği için özür dileyen Arıklı, “Herhangi bir sıkıntı yok. Mal varlığım savcılığın incelmesine açıktır” diye konuştu.

Mal varlığı beyanı konusunun speküle edildiğine dikkat çeken Arıklı, “Siyasi hayatını büyük ölçüde noktalamış olan biri bu tip konuları gündeme getirip insanların kafasına soru işareti yayıyor” açıklamasında bulundu.



Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı , mal beyanındaki değişikliği bildirmediği yönündeki iddialara ilişkin Meclis kürsüsünden değerlendirmelerde bulundu.Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, yazılı açıklama yaparak mal beyanında bulunduğunu, Meclis Başkanlığı’na da verdiğini söyledi. İlgili 25/2008 sayılı yasayı da incelediğini söyleyen Arıklı, “Yasanın 8’e 6. Önemli miktarda artış olursa maddesine göre bunu bir ay içerisinde bildirmek gerekir. Önemli miktarın ne olduğu kişiden kişiye değişiyor” dedi.Kendisinin ve ailesinin çok ciddi ticari faaliyetleri olduğunu söyleyen Arıklı, “Bir ev satıp başka bir ev almak önemli bir artış mı? Bu tartışma kaldı” ifadelerini kullandı.Arıklı, mal varlığındaki değişikliği zamanında bildirmediği için özür dileyen Arıklı, “Herhangi bir sıkıntı yok. Mal varlığım savcılığın incelmesine açıktır” diye konuştu.Mal varlığı beyanı konusunun speküle edildiğine dikkat çeken Arıklı, “Siyasi hayatını büyük ölçüde noktalamış olan biri bu tip konuları gündeme getirip insanların kafasına soru işareti yayıyor” açıklamasında bulundu.