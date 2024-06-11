Mekansal Adres Kayıt Sistemi projesi hakkında bilgilendirme yapıldı

Çatalköy Esentepe Belediyesi hudutları içerisinde başlatmış olduğu ve KKTC İçişleri Bakanlığı Yerel Yönetimler Müdürlüğü Koordinatörlüğünde yürütülen MAKS (Mekansal Adres Kayıt Sistemi) projesi, ülke genelinde adres verilerinin tespiti, periyodik uydu fotoğraflarının çekilmesi ve değişimlerin takibi gibi alanlarda başlattığımız saha çalışmalarının işleyişi ve devamlılığı konusunda bugün İçişleri ve Yerel Yönetimler Müdürü Cenk Dökmen ve ekibi Çatalköy Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok’u ziyaret etti. Çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Kırok, projede bugüne kadar geçen süreyi değerlendirip, projenin gidişatı ile ilgili bilgi paylaşımı yapıldığını belirtti.

