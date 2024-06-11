banner913
banner932
HASDER Çocuk Şenliği yapıldı
HASDER Çocuk Şenliği yapıldı
13 0
6 isim AP Milletvekilliğini kazandı
6 isim AP Milletvekilliğini kazandı
16 0
 
120 satranççı mücadele etti
120 satranççı mücadele etti
78 0
Kırıkkale-Dilekkaya, Dilekkaya-Gaziköy arası 6 gün trafiğe kapalı olacak
Kırıkkale-Dilekkaya, Dilekkaya-Gaziköy arası 6 gün trafiğe kapalı olacak
40 0
Yakın Doğu Üniversitesi’nde 5 kg, Lefkoşa’da ise 2 kg yağış oldu
Yakın Doğu Üniversitesi’nde 5 kg, Lefkoşa’da ise 2 kg yağış oldu
34 0
"Kıbrıs Türkü entrikalarla karşı karşıya"
54 0
Ehliyetlere zam
Ehliyetlere zam
101 0
banner1032

Mekansal Adres Kayıt Sistemi projesi hakkında bilgilendirme yapıldı

banner1020

banner974
Mekansal Adres Kayıt Sistemi projesi hakkında bilgilendirme yapıldı
banner971
Çatalköy Esentepe Belediyesi hudutları içerisinde başlatmış olduğu ve KKTC İçişleri Bakanlığı Yerel Yönetimler Müdürlüğü Koordinatörlüğünde yürütülen MAKS (Mekansal Adres Kayıt Sistemi) projesi, ülke genelinde adres verilerinin tespiti, periyodik uydu fotoğraflarının çekilmesi ve değişimlerin takibi gibi alanlarda başlattığımız saha çalışmalarının işleyişi ve devamlılığı konusunda bugün İçişleri ve Yerel Yönetimler Müdürü Cenk Dökmen ve ekibi Çatalköy Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok’u ziyaret etti. Çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Kırok, projede bugüne kadar geçen süreyi değerlendirip, projenin gidişatı ile ilgili bilgi paylaşımı yapıldığını belirtti.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.