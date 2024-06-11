Dikmen Belediyesi’nden 65 Yaş üzeri vatandaşlara ücretsiz psikolog desteği

Dikmen Belediyesi, yaşlı nüfusun mental sağlığını korumak ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla önemli bir sosyal hizmeti hayata geçiriyor. Bu kapsamda, 65 yaş üzeri bölge halkına ücretsiz psikolog desteği sunulacak.

Belediyenin yeni projesi, yaşlı bireylerin duygusal, zihinsel ve sosyal sorunlarına yönelik profesyonel yardım alabilmelerini hedefliyor. Bu hizmet sayesinde, bireysel danışmanlık seansları ile yaşlı vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması amaçlanıyor. Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, projenin yaşlıların daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmelerine katkı sağlayacağını belirtti.

Nasıl Başvurulur?

Ücretsiz psikolog desteğinden yararlanmak isteyen 65 yaş üstü vatandaşlar, belediyenin ilgili birimleri ile iletişime geçerek randevu talep edebilecekler. Hizmetten faydalanmak için gerekli detaylar ve başvuru koşulları, belediyenin ilgili biriminden psikolog Ayşen Dorusoy’a 0546 993 90 38 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Yaşlılara Destek Olmanın Önemi

Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, "Yaşlı nüfusumuzun ihtiyaçlarını karşılamak, onların sosyal hayata daha aktif katılımını sağlamak ve psikolojik sağlıklarını korumak bizim önceliğimizdir. Bu hizmetle, yaşlılarımızın yaşamlarında pozitif değişiklikler yapmalarına yardımcı olmayı umuyoruz" dedi.

Dikmen Belediyesi’nin bu anlamlı girişimi, yaşlı bireylerin yaşamlarına dokunmayı ve onlara gerekli desteği sağlamayı amaçlıyor. Belediye, bu tür sosyal hizmetlerle toplumun her kesimine hitap etmeye ve onların ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğini vurguluyor.