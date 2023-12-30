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Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi yeni yıl yemeği düzenledi

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Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi yeni yıl yemeği düzenledi
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Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi, personeli  yeni yıl yemeğinde bir araya geldi.
 
Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi, Belediye’ye ait Bostan Beach Restoran’da yeni yıl yemeği düzenledi. Yemekte konuşan Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı  Fatma Çimen Tuğlu, tüm personelin yeni yılını kutlarken, personelin özlük haklarının ve iş güvenliğinin daha da iyileştirileceğinin altını çizdi.
 
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fatma Çimen Tuğlu, uzun yıllardır kapalı olan Bostan Beach Restoran'ın  yeniden hizmete girdiğini belirterek  emeği geçenlere teşekkür etti.
Tuğlu, geçen bir yılda personel maaşlarını, Sosyal Sigorta yatırımlarını, İhtiyat Sandığı yatırımlarını, vergi yatırımlarını günü gününe ödediklerini belirterek, tüm çalışanların iş haklarını ve iş güvenliğini daha da iyileştirmek için gereken neyse yasal mevzuat çerçevesinde yapacaklarını ifade etti.
Tuğlu, bölgeyi  ve Belediyeyi daha ileriye götürebilmek için çalışacaklarını söyledi.
 
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