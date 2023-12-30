TUFAD, 2024’ü üyeleri ve sevenleriyle birlikte karşıladı

TUFAD, samimi bir atmosferde peş peşe gerçekleşen kutlama ve eğlenceli bir gece düzenledi

(Mustafa Erkan) - Yeni bir yıla girmeye hazırlandığımız şu günlerde sosyal hayata renk katmak adına TUFAD ailesi bu kez kendi merkez binasında sevdikleriyle biraraya geldi. Lefkoşa’da bulunan dernek binasında 2024’ü karşılamak için birataya gelen TUFAD severler keyfli bir birliktelik yaşadı.



Gecede peş peşe gerçekleşen kutlamalarda, grup arkadaşlarından Şerife Aşkın ve İlhan Uzun’un da yaş günleri dernek kapsamında, yönetim kurulu ve üyelerin 60 kişiyi bulan katılımla kutladılar.



Biraraya gelen üyeler samimi bir atmosferde yemeklerini yeyip sohbet etme fıratı buldular. Yılbaşı hediye çekilişi de yapıldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Ekrem Şentürk’ün DJ performansıyla, müzikler eşliğinde oyunlar oynayıp dans ettiler, eğlendiler.



Coşkulu ve eğlenceli geçen gecede, şarkılar eşliğinde sofranın tadını çıkarıp muhabbet eden TUFAD’lılar ritmi hızlı ve huzurla 2023yılını erkenden uğurladılar.