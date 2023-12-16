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Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi, yaşlılara evde saç bakım ve sağlık hizmetleri sağlıyor

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Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi, belediyeye bağlı tüm köylerde ikamet eden yaşlılara evde saç bakımı ve sağlık hizmetleri verdiğini açıkladı.

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Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi, yaşlılara evde saç bakım ve sağlık hizmetleri sağlıyor
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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karpaz Meslek Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin desteğiyle saç bakım hizmetleri verilirken, Yerinde Bakım Şubesi’nin 2 kişilik ekibi, sağlık kontrollerini yaparak, pansuman, tansiyon, kan şeker ölçümü, enjeksiyon ve ilaç temini konusunda destek veriyor.

Öte yandan vatandaşların doğum günlerinde evlerine ziyarette bulunan belediye çalışanları, hediyelerle doğum günlerini kutluyor.

Ziyaretlerin bir kısmın eşlik eden Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, yaşlı insanların her zaman yanlarında olduklarını vurgulayarak, “Yaşlılarımız bizim baş tacımız. Onların yüzlerini güldürmek bizim görevimiz” dedi.

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