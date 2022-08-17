Mehmet Nuri Ersoy geliyor

TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bugün KKTC’ye gelecek





Türkiye Cumhuriyeti (TC) Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bugün KKTC’ye gelerek temaslarda bulunacak.

Mehmet Nuri Ersoy saat 10.30’da KKTC’ye gelecek.

TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, saat 11.00’de Barbarlık Müzesi’nin açılışına, 13.15’te ise Bakan Ataoğlu’nun onuruna vereceği öğle yemeğine katılacak.

Yemeğin ardından temaslarına başlayacak olan Ersoy, saat 15.00’te Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 15.45’te Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve 16.30’da Başbakan Ünal Üstel tarafından kabul edilecek.

TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, saat 18.00’de ise YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’de “Gol Atan Cepheye” belgeseli galasına katılacak.

