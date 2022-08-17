Çirkin iddiaya yalanlama

Rum basını, 5 Kayıp Rum’un Tekke Bahçesi Şehitliği’nin dışındaki bir tarlada bulunduğunu ve bu tarlanın Dr. Fazıl Küçük’e ait olduğunu iddia etti. Bu iddiayı yalanlayan Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üyesi Hakkı Müftüzade, kalıntıların, Evkaf'a ait olan Tekke Bahçesi’nde bulunduğunu bildirdi

Rum basınından Fileleftheros Gazetesi geçtiğimiz günlerde yayınlamış olduğu kayıp şahıslarla ilgili bir haberde 1963’te uydudan çekilen bir fotoğrafın 63-64 döneminde kayıp olduğu bildirilen 5 Rum’un gömülmüş olduğu noktayı gösterdiğini ve kazılarda bulunduğunu yazdı.Fileleftheros Gazetesi, bu kayıp 5 kişiden birinin 5 Temmuz 2022 günü defnedildiğini yazarken, 5 kayıp şahsın Tekke Bahçesi Şehitliği’nin dışındaki bir tarlada bulunduğunu ve bu tarlanın ise zamanın Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fazıl Küçük’e ait olduğunu iddia etti.Ancak bu iddia KKTC’nin tepkisine yol açtı.Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üyesi Hakkı Müftüzade, Filelefteros gazetesinin son haberlerinin gerçek dışı ve yanıltıcı bilgiler içerdiğini söyledi.Müftüzade’nin açıklaması şöyle:“9 Ağustos 2022 tarihli bir haberde, 5 Kıbrıslı Rum'un Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fazıl Küçük'e ait bir arsaya gömüldüğüne ilişkin haber doğru değildir. Mevlevi Tekkesi'nde yapılan kazılarda bulunan kalıntılar, Evkaf'a ait olan Tekke Bahçesi’nde bulundu.Kayıp Şahıslar Komitesi ile herhangi bir bilginin teyidi için temas kurulmadığından, kimliklendirilen ve ailelerine iade edilen Kıbrıslı Rumların sayısı olarak verilen bilgi de doğru değildi.Mevlevi Tekkesi Bahçesi’nden sadece 4 kişiye ait kalıntılar bulunmuş ve sadece birinin kimliği tespit edilmiştir. Buna ek olarak, 1963'te Kıbrıslı Rumların toplam kayıp sayısı 44 değil 42’dir.Bu yazı ve aynı gazetenin daha sonraki günlerde yayınladığı diğer yazılar, araştırma eksikliğinden dolayı yanıltıcıdır ve gerçek dışı bilgiler içermektedir...”