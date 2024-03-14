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Mehmet Eziç'e YDÜ'de by-pass ameliyatı

İş insanı Mehmet Eziç, göğüs ağrısı ile başvurduğu Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan anjiyosunun ardından, başarılı bir by- pass ameliyatı geçirdi

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Mehmet Eziç'e YDÜ'de by-pass ameliyatı
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Eziç Restoranlar zinciri sahibi, iş insanı Mehmet Eziç, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle YDÜ Hastanesi'ne kaldırıldı. Eziç, yapılan kardiyolojik tetkiklerin ardından önce anjiyosu yapıldı, ardından da kalp ameliyatına alındı.
Dün öğle saatlerinde kalp krizi nedeni ile koroner anjiyografisi yapılan Mehmet Eziç, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde, acil olarak, Kalp ve Damar Cerrahisi ekibi Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, Prof. Dr. Barçın Özcem, Doç. Dr. Özlem Balcıoğlu ve Op. Dr. Aşkın Pekbay tarafından acil ameliyata alındı.
Eziç’in iki damarına başarılı bir müdahale gerçekleştirildi. Zorlu bir ameliyatı sağlıklı bir şekilde atlatan Mehmet Eziç, tedbir amaçlı yoğun bakımda müşahede altına alındı. Eziç’in 24 ile 48 saat arasında yoğun bakımda kalacağı öğrenildi.
 
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