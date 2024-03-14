"Reçete yolsuzluğunda geri adım atmayacağım"

Çalışma Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, reçete yolsuzluğuyla ilgili "Asla ve asla geri adım atmayacağımı söyledim" dedi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Sosyal Demokrasi Hareketi Başkanı Alper Özsakınç ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Sosyal Sigortalardaki reçete yolsuzluğuyla ilgili ciddi bir soruşturma başlattıklarını ve konunun yargıda olduğunu kaydeden Gardiyanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Bu soruşturmalarda Bakanlığımızın geri adım atıp atmayacağı konusunda çok spekülasyon yapıldı. Asla ve asla geri adım atmayacağımı söyledim. Ülkemizin böyle bir temiz eller operasyonuna ihtiyacı vardı. Çünkü yıllardır yapanın yanına kalıyor, üzerine gidilmiyor diye toplumun bir önyargısı vardı. Özellikle son yıllarda yapılan kamuoyu yoklamalarında halkın siyaset kurumuna ve siyasetçiye güveninin azaldığını üzülerek takip ediyoruz. Bu güveni tekrar yükseltmek bizim elimizde. 13 Eylül tarihinde başlayan bu soruşturma sürecinde konu yargıdadır. Yargıya saygılıyız.’’

Bu süreç içinde ciddi tedbirler aldıklarını, gerek doktorların gerekse eczacıların sözleşmelerinde ciddi revizeler yapıldığını anlatan Gardiyanoğlu, "Siyasetteki en büyük rehberim vicdanımdır. Halkın çok büyük bir kesiminde bu konuya destek var.’’ şeklinde konuştu.

