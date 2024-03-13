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Mehmet Eziç'e başarılı operasyon

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Mehmet Eziç'e başarılı operasyon
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Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle YDÜ Hastanesi'ne kaldırılan Eziç Restoranlar zinciri sahibi, iş insanı Mehmet Eziç ile ilgili Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müjdat Balkan tarafından kısa bir açıklama yapıldı.  
Eziç’in başarılı bir ameliyat sonrası Cerrahisi yoğun bakım ünitesinde tedavisi ve takibi devam etmekte olduğu bildirilen açıklama şöyle:
“Bugün öğle saatlerinde kalp krizi nedeni ile koroner anjiyografisi yapılan Mehmet Eziç, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde, acil olarak, Kalp ve Damar Cerrahisi ekibi Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, Prof. Dr. Barçın Özcem, Doç. Dr. Özlem Balcıoğlu ve Op. Dr. Aşkın Pekbay tarafından ameliyata alınmıştır. Başarılı koroner by-pass ameliyatından sonra Mehmet Eziç’in, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi yoğun bakım ünitesinde tedavisi ve takibi devam etmektedir.
Prof. Dr. Müjdat BALKAN                                     
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi”                  
 
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