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Görevden alma ve atamalar

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Görevden alma ve atamalar
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı Sosyal Sigortalar Dairesi’nde görevden alma ve atamalar yapılarak Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna göre, Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Tahir Serhat görevden alınarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı görevine atandı, Sosyal Sigortalar Dairesi Müdür mevkiine ise İlter Ökter getirildi.
Ayrıca, 1 Mart tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakanlık Müdürlüğü görevinden alınan Meray Dürüst’ün yerine de Naciye Berna Bayur atandı.
 
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