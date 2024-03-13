"Mehmet Akif’i yeniden anlamaya ihtiyacımız var”

TC Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ekrem Toklucu, dava adamı, derviş, şair ve aydın olan Mehmet Akif’in çok bilinen ancak az anlaşılan biri olduğunu vurguladı

Anadolu Mektebi Kıbrıs Okumaları Projesi çerçevesinde farklı ilçelerden lise öğrencilerinin ve Türkiye’den misafir öğrencilerin katılımıyla “Mehmet Akif Ersoy – Türk’ün Özü Akif’in Sözü” paneli yapıldı.

Lefkoşa Türk Maarif Koleji (TMK) ev sahipliğinde dün saat 09.30’da başlayan ve 13.00’e kadar devam eden panelde, öğrenciler Mehmet Akif Ersoy hakkında sunumlarını yaptı, ardından Prof. Dr. Mustafa Argunşah ve Prof. Dr. Hülya Argunşah sunumlara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, bilgiler aktardı.

İstiklal Marşı’nın kabulünün 103’üncü yıl dönümünde Marş’ı ve şairi Mehmet Akif Ersoy’u daha iyi anlamak, verdiği mesajları içinde bulunulan yüzyılda daha iyi yorumlamak üzere düzenlenen panel, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Ekonomik Kalkınma İş Birliği Ofisi, Anadolu Mektebi ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Kıbrıs Yerleşkesi himayelerinde yapıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’yla birlikte 17 liseden 280 öğrencinin katılımıyla yapılan panelin açılışında, ilk olarak TMK öğrencisi Nehir Karadağlı İstiklal Marşı’nı seslendirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, panel açılışında yaptığı konuşmada, İstiklal Marşı’nın yazarı Şair Mehmet Akif Ersoy’un, milli mücadele yıllarında, milli manevi değerleri en iyi şekilde haykıran eserler yaratmasının ve bu eserlerin tüm Anadolu’ya yayılmasıyla direnişe yön vermesinin önemine dikkat çekti.

Tatar, Ersoy’un başarılarını, Türk milletinin heyecanı, iradesi ve parçalanan Osmanlı İmparatorluğu’nun ardından küllerinden doğan Türkiye Cumhuriyeti’nin beslediğini ifade ederek, gençlerin bu çalışmaları öğrenirken, o dönemin ruh halini de değerlendirmesi gerektiğini kaydetti.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, burada yaptığı konuşmada, tüm hayatı fakirlik içerisinde geçen Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı’nı yazdığını ancak maddi ödülünü kabul etmediğini hatırlatarak, “Bir milletin kurtuluşunu, bir milletin İstiklal Marşı’nı daha güzel kimse ifade edemezdi.” dedi.

Çavuşoğlu, Ersoy’un eserlerinden oluşan Safahat kitabının herkes tarafından okunması gerektiğini belirterek, “Okudukça o büyüdü, biz küçüldük.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ekrem Toklucu ise, Mehmet Akif Ersoy’un bütün tanımlarıyla millet vasfını üzerinde birleştiren örnek bir şahsiyet olduğunu kaydederek, şahsiyetiyle var olan, şahsiyeti eserlerinin önüne geçen bir kişinin bu çağda yeniden anlaşılmasının, anlamlandırılmasının önemini vurguladı.

Anadolu Mektebine, Milli Eğitim Bakanlığına ve ASBÜ’ye; çocukları Mehmet Akif’le yeniden buluşturdukları için teşekkür eden Toklucu, dava adamı, derviş, şair ve aydın olan Mehmet Akif’in çok bilinen ancak az anlaşılan biri olduğunu belirtti. Toklucu, bir model, bir idol olarak alınması gereken Mehmet Akif Ersoy’un fakir yaşayan ancak manevi olarak zengin bir miras bırakan bir neslin önderi olduğunu söyleyerek, içinde bulunulan çağda Mehmet Akif Ersoy’lara olan ihtiyaca işaret etti.

“KKTC var olsun, Kıbrıs Türkü hep var olsun” diye sözlerini sonlandıran Toklucu, Kıbrıs Türkü’nün bir mücadelenin sembolü olduğunu, bu mücadeleye ışık yakmanın ise herkesin görevi olduğunu ifade etti.

