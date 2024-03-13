"Kadınların sağlığına önem vermek, hepimizin sorumluluğudur"

YDÜ'nün Gönyeli Alayköy Belediyesi’nde düzenlediği “Kadınlar Günü Paneli”nde farklı yönleriyle kadın sağlığı ele alındı

Yakın Doğu Üniversitesi’nin kadınlara yönelik düzenlediği bilgilendirme toplantıları devam ediyor. Yakın Doğu Üniversitesi’nin Diş Hekimliği Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin iş birliğinde Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nde düzenelenen “Kadınlar Günü Paneli” ile farklı yönleriyle kadın sağlığı ele alındı.

Halka açık olarak gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında kadınların; fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal açıdan sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkıda bulunma ve toplumda farkındalık oluşturma hedefi ile kadın sağlığı ve sosyal politikada kadınların rolü gibi konulara derinlemesine bir bakış açısı sunuldu. Panelde, kadınların sağlık hizmetlerine erişimi, sağlık bilincinin artırılması ve sağlık sorunlarının çözümüne yönelik politikaların geliştirilmesi gibi konular da ele alındı. Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Dilan Kırmızı’nın moderatörlüğünü yaptığı panel soru-cevap bölümü ile son buldu.

Panelin açılış konuşmasını yapan Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Dilan Kırmızı, kadınların, toplumun temel taşı olduğunu ifade ederek, kadın sağlığını korumak ve geliştirmek için fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal açıdan iş birliklerinin önemine değindi. Sadece bedensel sağlık değil, aynı zamanda sosyal politikaların da kadınların sağlık ve refahını şekillendirdiğinin altını çizen Yrd. Doç. Dr. Kırmızı, “Sağlıklı ve mutlu bir toplum için kadınların sağlığına ve refahına gereken önemi vermek, hepimizin sorumluluğudur. Bugün aldığımız bilgiler ve fikirler, bu sorumluluğu daha etkin bir şekilde yerine getirmemize yardımcı olacaktır” dedi.

