Meclis’te uyarı grevi

KTAMS, bir Meclis çalışanın doktor raporu olmaksızın sağlık nedenleriyle başka bir göreve transfer edilmesinin huzursuzluk yarattığını vurguladı ve bu konuda geri adım atılamaması halinde eylem uyarısı yaptı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Meclis çalışanları arasında ayrımcılık yaratıldığı gerekçesiyle Cumhuriyet Meclisi’nde bir saatlik uyarı grevi yaptı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, bir Meclis çalışanın doktor veya Sağlık Kurulu raporu olmaksızın sağlık nedenleriyle başka bir göreve transfer edilmesinin huzursuzluk yarattığını ve kamu genelinde emsal teşkil etme riski bulunduğunu söyledi.

Kamu Görevlileri Yasası’na atıfta bulunan Bengihan, hastalık durumunda, bir çalışanın doktor veya Sağlık Kurulu raporu alması gerekirken, Meclis’te görevli bir stenonun Girne Doktor Akçiçek Hastanesi’nde görevli ortopedi doktorundan aldığı “üç ay süreyle sağ elini kullanamayacağına” ilişkin bir yazıyla başka bir göreve verildiğini dile getirdi.

Alınan yazının, sağlık raporu niteliği taşımadığını söyleyen Bengihan, bunun kamu geneline yayılma riski taşıdığını belirtti.

“Antetli kağıtla yazı yollamanın ucu açılırsa, herkes bunu yapabilir. Bunun ucunu tutamayız” diyen Bengihan, Meclis Genel Sekreterliği, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Personel Dairesi’ne başvurduklarını ancak herhangi bir adım atılmadığını savundu.

Bengihan, bu konuda herhangi bir adım atılmadığı takdirde, ileriki günlerde demokratik eylem haklarını kullanacakları uyarısında bulundu.

