DAÜ’de eylem uyarısı

DAÜ - SEN, taleplerinin yerine getirilmemesi halinde her türlü eylemi masaya koyacaklarını bildirdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), DAÜ bütçesinin komitede görüşülmesi talebiyle Cumhuriyet Meclisi önünde eylem gerçekleştirdi.

DAÜ - SEN Başkanı Ercan Hoşkara eylemde yaptığı açıklamada, DAÜ’nün içinde bulunduğu mali krizin çıkışının, imza bekleyen protokol taslağı olduğunu söyledi.

Hoşkara, “DAÜ mali krizi ile gündemde, Haziran ayından bugüne bir protokol taslağı masada. Artık bununla ilgili bir müzakere yapılacaksa bunun yapılıp imzalanması gerekiyor ve DAÜ’nün içinde bulunduğu krizinin çıkışının reçetesi oluyor bu” şeklinde konuştu.

Komitede Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğünü anımsatan Hoşkara, "Maalesef DAÜ'nün bütçesi bu komite toplantısına gelmedi. Protokol imzalanmadı. Bu nedenle protokoldeki unsurlar da bütçeye yansımıyor" dedi.

Hoşkara "Eğer 30 Kasım'a kadar komitede bu bütçe görüşülmezse, bizim DAÜ ile ilgili öngördüğümüz çalışmaları hukuksal çerçevede yapmamız ve yasal çerçevede bu mali krizden çıkarmamız mümkün olmayacak" dedi.

Hoşkara, taleplerinin yerine getirilmemesi halinde her türlü eylemi masaya koyacaklarını kaydetti.

