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Akaryakıt istasyonu yakınındaki araç kundaklandı

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Akaryakıt istasyonu yakınındaki araç kundaklandı
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Limasol’a bağlı “Pareklisia” köyünde, bozulduğu için bir akaryakıt istasyonuna park edilen bir araç, kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verildi.
Haravgi gazetesi haberinde, “Pareklisa” bölgesinde bir akaryakıt istasyonuna park edilen aracının, kimliği belirsiz kişilerce kundaklandığını yazdı.
Araç sahibinin aracını, 25 Mart tatilinin geçmesinden sonra tamir ettirmek düşüncesiyle söz konusu noktada bırakmak zorunda kaldığını aktaran gazete, akaryakıt istasyonu yakınında kundaklanan ve büyük tehlike yaratan aracın ise yangın sonrasında tamamen kullanılamaz hale geldiğini belirtti.
Habere göre Rum polisi, aracı ateşe verenleri bulmak amacıyla bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.  
 
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