banner913
banner932
Şirinevler, Kılıçarslan, Akçiçek, Selvili Tepe, Göçeri ve Dağyolu’nda yarın elektrik kesintisi olacak
Şirinevler, Kılıçarslan, Akçiçek, Selvili Tepe, Göçeri ve Dağyolu’nda yarın elektrik kesintisi olacak
12 0
Yeni Erenköy ve Dipkarpaz’da yarın ses ve data hizmetlerinde kesinti yaşanacak
Yeni Erenköy ve Dipkarpaz’da yarın ses ve data hizmetlerinde kesinti yaşanacak
26 0
 
Fransa'da Monica Fırtınası'nın yol açtığı selde 3 kişi hayatını kaybetti
Fransa'da Monica Fırtınası'nın yol açtığı selde 3 kişi hayatını kaybetti
16 0
Hoş geldin Ramazan
Hoş geldin Ramazan
19 0
"Sana özlemimiz bitmez"
17 0
Kozanköy namağlup şampiyon
Kozanköy namağlup şampiyon
40 0
Meclis Başkanı Töre: “Baf Direnişi Türk Mukavemet Teşkilatı’nın şanlı mücadelesinin simgelerinden biri”
Meclis Başkanı Töre: “Baf Direnişi Türk Mukavemet Teşkilatı’nın şanlı mücadelesinin simgelerinden biri”
24 0
banner1012

Meclis toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 14.15’te toplandı.

banner974
Meclis toplandı
banner971


Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre başkanlığında toplanan genel kurulun gündeminde, Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Önerisi, Gümrük Vergileri Tarife (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Sayıştay Komitesinin, KKTC Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumunun 1 Temmuz 2022-30 Haziran 2023 Mali Dönemi Hesaplarına ilişkin Sayıştay Denetim Raporu bulunuyor.
Gündemde ayrıca, Sanayi Sicil (Değişiklik) Yasa Tasarısının üçüncü görüşmesi var.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.