İki bina arasındaki Dünyanın en dar evini daha önce hiç gördünüz mü ?

Bu 2 bina arasındaki boşlukta yer alan Dünyanın en dar evinin bir de içinde nasıl yaşandığını görün! Şok olacaksınız.Jakub Szczesny isminde bir tasarımcı 14,5 metrekarelik bir alan üzerine apartman dikti! Gazetelerde ve internet sitelerinde sık sık ilginç tasarımlı evlerle ilgili haberler okumuşsunuzdur, dünya üzerinde binlerce farklı daire tipi bulunuyor. Mekânlar insanların barınma ihtiyaçları göz önünde bulundurularak dizayn ediliyor.Şimdi haberimizde size tanıtacağımız evin ise çok ilginç bir özelliği var. Burası dünyanın en küçük evi! 14,5 metrekarelik ev.Adı da Keret Housen Tamamı sadece 14,5 metrekare olan ev görenleri hayrete düşürüyor! Her şey Polonyalı tasarımcı Jakub Szczesny, Varşova' da bir cadde üzerinde bulunan yan yana iki binanın arasındaki boşluğa küçük bir ev yapmaya karar vermesiyle başladı.Varşova'da Chlodna Caddesi üzerindeki binaların arasındaki boşluğu değerlendirmek isteyen tasarımcı Szczesny, göze hoş gelen bir proje hazırlamak için uzun zaman harcadı.İnsanların imkânsız olarak değerlendirdiği proje için ciddi bir hazırlık yapan Szczesny, iç genişliği 72 cm ve 133 cm arasında değişen ölçülerde ev yapmayı başardı. İşte ziyaretçi akınına uğrayan 'dünyanın en dar evi'nden kareler.