Meclis İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün saat 10.00’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Emrah Yeşilırmak başkanlığında toplandı.

Meclis Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre Komite, gündeminde bulunan, Yeşilırmak’ın öneri sahibi olduğu “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin Özel (Değişiklik) Yasa Önerisi (İvedi)” ve “Yurt Dışında Görev Yapan Personelin Kadroları ve Dış Görev Ödenekleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü.İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, ilk olarak, “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin Özel (Değişiklik) Yasa Önerisi"ni (ivedi) ele aldı ve Öneri'yi oy birliği ile onaylayarak Genel Kurulun gündemine sevk etti.Komite toplantısına, davetli olarak, Personel Dairesi ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği'nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, daha sonra, “Yurt Dışında Görev Yapan Personelin Kadroları ve Dış Görev Ödenekleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve ilgili Yasa Tasarısı’nın madde madde görüşmesini tamamladı. Komite, tasarının üçüncü okunuşunu bir sonraki toplantısında gerçekleştirecek.İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına davetli olarak, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Personel Dairesi, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve KAMU-SEN’den yetkililer katılarak, konu ile ilgili görüşlerini sundu.UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, Komite üyesi CTP Milletvekili Devrim Barçın, UBP milletvekilleri Fırtına Karanfil ve Ahmet Savaşan katıldı. Toplantıda ayrıca UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers yer aldı.