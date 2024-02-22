Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) Girne İlçe Başkanı Ayşe Öztabay oldu.

Ayşe Öztabay başkanlığındaki yönetimde, Suat Bağseven, Sibel Karaca, Tevhide Şen, Halil Darandereli, Turgut Uluhan, Özkan Konca, Ayşe Sandallı ve Serdar Akıncı’nın yer aldığı açıklandı.

-Atlı: “Herkes ülkeyi yönetme iddiasıyla görev yapacak”

Partiden verilen bilgiye göre,

Girne Dome Otel’de yapılan kurultayda konuşan TDP Genel Başkan Mine Atlı, bundan sonra TDP’de görev alan hiç kimsenin mütevazı olmayacağını, herkesin ülkeyi yönetme iddiasıyla görev yapacağını söyledi.

-Özkunt: “Ülkemizin TDP'ye her zamankinde daha fazla ihtiyacı var”

Genel Başkan Yardımcısı Nevzat Özkunt, kurultayda tek aday olan Ayşe Öztabay ve ekibini tebrik ederek, “Girne, hem yerel hem de genel seçimlerde güzel sonuçlar alacak. Ülkenin TDP'ye her zamankinde daha fazla ihtiyacı var” dedi.

-Çeler: “Artık TDP’nin gideceği tek yer yukarısıdır”

Kurultayda, bir dönem Çalışma Bakanlığı görevinde de bulunan eski TDP milletvekili Zeki Çeler de konuşarak, “Artık TDP’nin gideceği tek yer yukarısıdır” vurgusunda bulundu.

- Öztabay

: “Yaşanabilir bir memleket için buradayız…”

Ayşe Öztabay ise konuşmasında TDP’nin, Girne ile ilgili yapacak çok işi, kucaklayacak çok insanı olduğunu kaydetti.

“Bu düzen böyle geldi böyle gider” tembelliğinin arkasına sığınmayı reddettiklerini, “bu ülkeden bir şey olmaz, hiçbir şeyi değiştiremeyeceksiniz” diyenlere inat memleket gailesiyle yola devam ettiklerini, yaşanabilir bir memleket için görevde olduklarını ifade eden Öztabay, şöyle devam etti:

“Biz bu düzene başkaldırırsak, daha fazla insanı yanımıza alırsak, hesap vermekten korktukları adalet düzenini yaratabiliriz, bu hayal değil! Başaracağız. Toplumcu Demokrasi Partisi kendini bu memleketin sahibi sanan bir avuç garabet düzencinin hakkından gelmek için her yerde olacak.”