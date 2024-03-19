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Meclis Genel Kurulu toplandı

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Meclis Genel Kurulu toplandı
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 12.30’da Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe başkanlığında toplandı.
Genel Kurul gündeminde milletvekillerinin güncel konuşmaları bulunuyor.
 
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