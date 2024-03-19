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LTB Başkanı Harmancı, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği heyetini kabul etti

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LTB Başkanı Harmancı, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği heyetini kabul etti
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Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği heyetini kabul etti.
 
LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, kabulde Dernek Başkanı Gürsel Benan ve Yönetim Kurulu üyeleri Harmancı’ya 2023 yılında basılan “Şehitler Ölmez Albümü”nü takdim etti.
 
LTB Başkanı Harmancı da 1956 yılından bugüne kadar kayıt altına alınan 1830 şehidin fotoğrafı, doğum tarihi ve şehit olduğu yer ile tarihi ve ailesi hakkında bilgilerin yer aldığı iki ciltlik çalışmayı kendilerine takdim etmelerinden dolayı Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’ne teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.
 
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