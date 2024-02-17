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Meclis Başkanı Töre, Vatanseverlik Ödül Töreni’ne katıldı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Milli İradeye Saygı Platformu tarafından düzenlenen Vatanseverlik Ödül Töreni’ne katıldı.

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Meclis Başkanı Töre, Vatanseverlik Ödül Töreni’ne katıldı
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Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Golden Tulip Otel’de düzenlenen etkinlikte konuşan Töre, yardımın önemine değinerek, hiçbir ayrım yapmadan yapılan yardımın “yaratılanı yaratandan ötürü sevme” sözüne hizmet ettiğini söyledi.
Milli İradeye Saygı Platformu’nun çalışmalarını takdirle izlediklerini ifade eden Töre, özellikle yaşanan deprem felaketinde ortaya konan çabaların çok kıymetli olduğunu dile getirdi.
Töre, hiçbir afet yaşamayı arzulamadıklarını ancak olası bir felakette nerede olursa olsun yardım elini uzatmanın herkesin görevi olduğunu belirtti.
Meclis Başkanı Töre, gecede ödül alanlara plaketlerini de verdi.
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